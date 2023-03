Ouverture du Master "Métiers des Institutions Culturelles" à l'Université de Saint-Étienne

La faculté Arts, Lettres et Langues de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne ouvre un nouveau parcours de Master (M1+M2): "Métiers des Institutions Culturelles".





Présentation



Le Master « Métiers des Institutions Culturelles » répond à un désir fort des étudiant·es : travailler sur le terrain des arts et de la culture.



Conçu en partenariat avec des institutions culturelles locales, ce master est orienté vers la connaissance des formes, des discours et des enjeux de la médiation et de l’accompagnement culturels et artistiques.



Intrinsèquement pluridisciplinaire (Lettres, Arts, sociologie, etc.), il met en lien des objets culturels variés pour une vision transversale de la culture.



Fondé sur l’articulation de la pratique et de la théorie, il apporte de solides connaissances historiques et critiques dans les domaines des Lettres, des Arts et des politiques de la culture (organisation, pratiques, diffusion).



Résolument concret, il est orienté vers l’organisation et la valorisation d’événements culturels comme vers la conception de projets collectifs et individuels.



Véritablement contemporain, il réfléchit aux problématiques qui traversent le monde de l’art et de la culture aujourd’hui : nouveaux média et transmédialités, hybridations des pratiques culturelles, multiplication et diversification des plateformes et des publics....





Les + de la formation :



· Favorise et encourage le contact avec des professionnel·les des domaines des arts et de la culture : des cours assurés par des intervenant·es extérieur·es dès le M1, séminaires de rencontre avec des professionnel·les du monde de l’art et de la culture, ateliers de transmission/médiation sous la conduite de professionnel·les externes à l’Université…



· Valorise les projets individuels et collectifs des étudiant·es : encadrement et suivi personnalisés, promotions à effectif limité, site dédié au Master (adresse site), revue numérique annuelle, rencontres et travaux avec les étudiant·es des écoles supérieures de Saint-Étienne…



· Soutient l’employabilité des diplômé·es : développement de compétences techniques et de savoirs-faires concrets, stages courts (2 semaines en M1) et longs (au moins 3 mois en M2), insertion dans un réseau professionnel solide et varié…





Programme



· Accompagnement de projets culturels (médiation, critique, coordination)



· Approfondissement des connaissances en Humanités



· Humanités numériques



· Savoirs-faires et compétences techniques et professionnalisants (Design, communication avec la presse et les réseaux sociaux, droit du travail, économie de projets, etc.)



· Insertion professionnelle (cycles de rencontres avec des professionnel·es du monde des arts et de la culture, stages, conception de projets en lien avec les institutions culturelles locales, etc.).







Contacts des responsables du parcours:



Morgane Kieffer : morgane.kieffer@univ-st-etienne.fr



Carole Nosella: carole.nosella@univ-st-etienne.fr