Le journalisme de cinéma en France : mises en perspective historique (IMEC, abbaye d'Ardenne)

LE JOURNALISME DE CINÉMA EN FRANCE : MISES EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

7 avril 2023 – Imec, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Programme



9h15 – Accueil

9h30 – Introduction (Myriam Juan, Université de Caen Normandie/IUF)



Session 1. PORTRAITS

Modération Valérie Vignaux (Université de Caen Normandie)



9h50-10h30

Karine Abadie (Memorial University of Newfoundland and Labrador), « Les articles sur le cinéma de Lucien Wahl (1920-1930) »



Pause



10h40-11h20

Enrico Gheller (Université d’Udine/Université de Caen Normandie) et Laurent Husson (Université Sorbonne Nouvelle), « Portrait de Jean George Auriol en journaliste de cinéma »



11h20-12h

Xavier Bittar (Université Paris Nanterre), « Georges Altman, entre le journaliste engagé et l’écrivain de cinéma »



Déjeuner



Session 2. ÉCRITURES

Modération Myriam Juan



14h20-15h

Marie Gueden (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Lumière Lyon 2), « “Juger” le “vocabulaire de l’écran” : André Thérive défenseur de la qualité de la langue française au cinéma dans l’entre-deux guerres »



15h-15h40

Roxane Hamery (Université Rennes 2), « Un paradigme journalistique nouveau ? Écrire sur le cinéma pour la jeunesse dans les années 1950-1960 : les apports de Bianka Zazzo et Jacqueline Lajeunesse »



Pause

15h50-16h30

Geneviève Sellier (Université Bordeaux Montaigne), « Suzanne Chantal, éditorialiste de la rubrique de courrier des lecteur·ices de Cinémonde (1960-1967) »



Conclusion (Valérie Vignaux).