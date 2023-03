Marie Leca-Tsiomis, La guerre des dictionnaires. Le Trévoux, aux sources de l’Encyclopédie

Le Dictionnaire de Trévoux est peu connu, alors qu’il joua un rôle remarquable dans la diffusion des savoirs au XVIIIe siècle, au point d’avoir été une des sources de l’Encyclopédie.

Paru en 1704 sur les presses de Trévoux, ce dictionnaire, qui eut de multiples éditions et augmentations jusqu’en 1771, fut d’abord une contrefaçon jésuite du premier Dictionnaire universel. Sur fond d’affrontement militaire entre la France et les Provinces-Unies, fut alors déclenchée, entre dictionnaristes protestants et jésuites, une longue guerre multiforme : religieuse, politique, commerciale, à laquelle Pierre Bayle et Richard Simon prirent part.

Objets de rapine et de rivalités, les « dictionnaires universels », un genre alors neuf, ne cessèrent d’être des livres de combat passionné, ce que le mot « dictionnaire » n’évoque plus aujourd’hui !

Marie Leca-Tsiomis mène l’enquête, restituant les circulations entre France, Pays-Bas et Angleterre de cette aventure d’éditions successives. On y voit se constituer peu à peu ce recueil immense de mots d’où surgissent des visions du monde aux racines mêlées, mais irréconciliables, établissant progressivement certains des fondements de ce qui sera l’Encyclopédie.

Marie Leca-Tsiomis est professeur émérite à l’Université Paris Nanterre et spécialiste de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Elle fait partie des membres fondateurs du projet d’édition numérique, collaborative et critique de l’Encyclopédie (enccre) et a notamment corédigé Oser l’Encyclopédie. Un combat des Lumières paru en 2017.