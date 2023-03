Carlo Goldoni, La Trilogie de la Villégiature (trad. L. Comparini, éd. Andrea Fabiano)

La Trilogie de la Villégiature (1761), chef-d’œuvre de la maturité de Carlo Goldoni, présente un roman théâtral en neuf actes, une fresque sociale, sentimentale et psychologique aussi drôle que cruelle. Une œuvre à redécouvrir, car elle expose des travers, des tourments et des choix dont l’étrange familiarité nous interroge sans cesse.



Cette traduction est attentive à la mécanique théâtrale autant qu’aux variations et aux détours de la parole. Elle a pour but d’offrir une lecture et une représentation actuelles, sans cesser de dialoguer avec l’auteur pour dévoiler au public la finesse et les nuances de son œuvre.



La nouvelle édition, annotée, commentée et accompagnée de paratextes critiques, offre une nouvelle lecture de la Trilogie, libérée des clichés réducteurs, et permet au lecteur d’en saisir la formidable modernité.



Lucie Comparini est maîtresse de conférences en Littérature italienne à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, traductrice et spécialiste de Carlo Goldoni, Carlo Gozzi et Pietro Chiari.



Andrea Fabiano est codirecteur de l’Initiative Théâtre de l’Alliance Sorbonne Université et professeur de Littérature italienne à la Faculté des Lettres. Spécialiste d’opéra et de théâtre italiens, il a édité plusieurs comédies de Carlo Goldoni.