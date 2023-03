Séminaire « Le Franc-parler » (Rennes 2, 2022-2024) : séance du 22 mars 2023 avec Mariano Sverdloff

Le mercredi 22 mars, le Groupe « Voix et Valeurs 18-19-20 » (CELLAM) accueillera dans son séminaire Mariano Sverdloff, de l’Université de Buenos-Aires, pour une conférence intitulée « Le franc-parler des droites, de Joseph de Maistre à l’anti-wokisme ».



Le séminaire se tiendra de 17h30 à 19h à l’Université Rennes 2 campus Villejean en salle B 227.





Projet 2022-2024 : Le Franc-parler



La franchise est une notion éminemment polysémique et un nœud de tensions et de contradictions en termes de valeurs. Située d’abord dans le domaine de la civilité, du rapport aux autres, elle a des résonances politiques, sociales, idéologiques et esthétiques (la franchise d’un trait, d’un dessin, d’un coup de pinceau). De la liberté à la hardiesse, de la sincérité à la rudesse, tout est question de définitions, de frontières et de nuances. La question de savoir jusqu’à quel degré la parole droite est sincère, à quel degré, selon quel dosage, dans quelles circonstances (physiques, politiques, esthétiques, génériques) elle devient grossière ou brutale La question est au cœur de la période des Lumières et du passage du code de l’honnêteté à des formes plus démocratiques de la civilité. Le débat trouve une expression emblématique dans la « réhabilitation » d’Alceste par Rousseau.



Le franc-parler concerne alors non seulement, à partir du XIXe, la fiction (notamment, mais pas seulement, avec l'entrée du peuple dans le roman) mais également le domaine de l’essai et de tous les discours d’idées. La franchise renvoie également à l’affranchissement des codes et des normes et aux libertés que s’octroie l’écrivain dans le champ des discours disciplinaires ou savants (critique d’art, du XVIIIe au XXe, épistémologie) Il s’agit sans doute de l’une des modalités de parole les plus sujettes aux évolutions et changements de la valeur au cours de la période qui intéresse le séminaire « Voix et Valeurs » : quels en sont les contours à un moment donné, dans un genre ou un mouvement donné, comment sont-ils explicités, conceptualisés ou représentés à divers moments de la période ?



Nous aimerions suivre le fil de cette modalité particulière de la parole au gré des changements politiques et sociaux et des permanences esthétiques et psychologiques.



Responsables : Xavier Bourdenet, Florence Magnot-Ogilvy, Dominique Vaugeois





Programme 2022-23



Jeudi 8 décembre 2022 14h-16h, salle recherche



Intervention de Nicolas Bianchi, Université d’Aix-Marseille



« L'appropriation politique d'un prétendu "franc-parler" poilu par divers agents du champ politique et littéraire, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale. »





Jeudi 6 avril 2023, 14h-16h, salle à préciser



Intervention de Françoise Le Borgne, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand



« Le Père Duchesne et Madame Angot : enjeux de la mise en scène des voix populaires dans le théâtre de la période révolutionnaire ».