"Ce coin de terre". Teresa Charles écrivaine, entre modernité et tradition (Fondation Natalino Sapegno)

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2023 et des Journées de la francophonie organisées par la Région autonome Vallée d'Aoste, la Fondation Natalino Sapegno, avec la collaboration de l’Atelier de littératures francophones, du « Dipartimento di Lingue e letterature straniere » de l’Université de Vérone, de la Chaire Senghor de la Francophonie de l’Université de la Vallée d’Aoste, de l’Académie Saint-Anselme et du Comité des Traditions valdôtaines a prévu une Journée d'études en souvenir de



Teresa Charles (Donnas, Vallée d’Aoste, 1946 - 2022)



Journaliste et professeure de français, engagée politiquement (conseillère régionale de 1998 à 2003, Assesseur à la Culture et à l’Instruction publique de 2003 à 2006), membre et vice-présidente de l’Académie Saint-Anselme et de l’Adelf (Association des écrivains de langue française), Teresa Charles a écrit de nombreux romans, notamment des romans historiques, en français et en italien, pour la plupart consacrés aux époques les plus importantes de l’histoire de la Vallée d'Aoste, qui feront l’objet des interventions de Rosanna Gorris Camos (Università degli studi di Verona), Luca Elfo Jaccond (Università degli studi di Verona - Université Paris Cité), Vera Gajiu (Università degli studi di Torino), Laura Colombo (Università degli studi di Verona) et Francesca Dainese (Università degli studi di Padova).

Voir le détail du programme…



Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Informations : Tél. 0165 235979 – segreteria@sapegno.it – https://www.sapegno.it