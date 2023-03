Séminaire "Politiques du style" (Sorbonne) -- 2e séance

Le séminaire "Politiques du style" est consacré à la présentation, par leurs auteurs ou autrices, de travaux associant, d’une façon ou d’une autre, objets stylistiques et questionnements politiques. Il se propose d'être un lieu de questionnement théorique et méthodologique.

Pour cette deuxième séance, nous inviterons Alexandre de Vitry et Sandra Poujat.

Alexandre de Vitry, qui a récemment publié un livre sur la fraternité, reviendra sur les implications politiques du style de Péguy, et notamment sur le traitement stylistique des apories posées par la communauté.

Sandra Poujat, qui soutiendra prochainement sa thèse consacrée aux imaginaires nationalistes du changement stylistique au tournant des XIXe et XXe siècles, parlera de Vallès, Péguy et Proust, et de la manière dont ces trois auteurs parodient le discours métalinguistique (la lexicographie chez Vallès, la récitation grammaticale chez Péguy, les exercices lexicologiques chez Proust), afin de renégocier la langue nationale telle qu'elle a été apprise à l'école.

Le séminaire est ouvert à tout le monde.