Miguel Benítez, L'Antichristianisme des Lumières : Judaïsme et déisme dans les écrits clandestins des frères Lévesque

Textes en grande partie inédits présentés et annotés.

Cet ouvrage porte sur les travaux de jeunesse des frères Louis Jean Lévesque de Pouilly (1691-1750) et Jean Lévesque de Burigny (1692-1785), tous deux membres de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Miguel Benítez étudie ainsi la collaboration de Burigny à L’Europe savante, le périodique fondé par Thémiseul de Sant-Hyacinthe, ses travaux sur l’autorité du pape et sur l’histoire de la philosophie païenne, les mémoires de Pouilly sur l’histoire ancienne de Rome (ici édités d’après les manuscrits conservés dans les Archives de l’Académie) et surtout les textes antichrétiens produits par les deux frères dans le premier tiers du siècle.

Ces derniers textes attaquent le christianisme selon une double perspective, juive et déiste. Dans la première, les frères Lévesque exploitèrent des argu­ments trouvés dans la littérature juive rédigée en espagnol et en portugais, notamment les ouvrages d’Orobio de Castro et de Saul Levi Mortera, pour produire une Dissertation sur le Messie qui circula dans des copies manuscrites avant d’être imprimée vers 1770. Mais ils travaillèrent aussi à un second ouvrage, dont nous ignorons le titre et dont il ne reste que des fragments, en puisant chez des auteurs chrétiens tels que Richard Simon, Jacques Abbadie ou Jacques Basnage, qui tous avaient rapporté, d’une manière ou d’une autre, les critiques avancées par les juifs contre les chrétiens. Dans la seconde, les deux frères composèrent sous le titre Sur la vérité de la Religion un long traité d’inspiration déiste, achevé en 1733 et compilé à partir de nombreux ouvrages et extraits de périodiques.

Miguel Benítez a identifié comme des parties de ce traité plusieurs fragments qui avaient été confondus avec le traité Des trois imposteurs d’Étienne Guillaume, et en a découvert quelques autres. La présente édition savante de l’intégralité de la littérature antichrétienne des frères Lévesque connue à ce jour, en grande partie inédite, s’accompagne d’une identi­fication exhaustive des sources exploitées et d’études détaillées portant tant sur la structure matérielle des ouvrages que sur les idées qu’ils véhiculent.

Volume I :

CHAP. 1. UN LONG TRAITÉ FRAGMENTAIRE SUR LA RELIGION. Une série de textes faisant apparemment partie d’un traité sur la religion - Un Traité sur la religion extrêmement complexe - Un recueil de textes clandestins tirés pour la plupart du traité sur la religion

CHAP. 2. L’IDENTIFICATION DU TRAITÉ FRAGMENTAIRE SUR LA RELIGION. Article 1. LE TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS DU CURÉ ETIENNE GUILLAUME - Article 2. LE TRAITÉ SUR LA VÉRITÉ DE LA RELIGION DES FRÈRES LÉVESQUE - §. 1. LA COTERIE DES FRÈRES LÉVESQUE. Une encyclopédie d’extraits - Un journal ‘catholique’ imprimé en Hollande - Le rôle de Burigny dans L’Europe savante - Pouilly et la défense de Newton - §. 2. LE TRAITÉ SUR LA VÉRITÉ DE LA RELIGION

CHAP. 3. LE TRAITÉ SUR LA VÉRITÉ DE LA RELIGION ET LES FRAGMENTS DU TRAITÉ SUR LA RELIGION : UN SEUL TRAITÉ SUR LA VÉRITÉ DE LA RELIGION OU PLUSIEURS TEXTES DIFFÉRENCIÉS ?

APPENDICES :

I. LE CAS DES TRAITÉS SUR L’ÂM

II. L’HISTOIRE DES PREMIERS SIÈCLES DE ROME DANS LES MÉMOIRES DE LÉVESQUE DE POUILLY A L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES : LES VERSIONS MANUSCRITES

III. LA PREMIÈRE VERSION DE LA MORALE NATURELLE DE POUILLY

IV. LE CALCUL DES PROBABILITÉS À LA RESCOUSSE DE LA THÉOLOGIE : LÉVESQUE DE POUILLY ET SA DÉMONSTRATION GÉOMÉTRIQUE DE L’EXISTENCE DE DIEU

Volume II :

LES ÉCRITS CLANDESTINS ANTICHRÉTIENS DES FRÈRES LÉVESQUE. ÉDITION, ANNOTATION ET COMMENTAIRE

PREMIÈRE PARTIE - LA PERSPECTIVE JUIVE DE L’ANTICHRISTIANISME

SECONDE PARTIE - LA PERSPECTIVE DÉISTE DE L’ANTICHRISTIANISME

Volume III :

LA RELIGION DES INCRÉDULES

I UN OUVRAGE MOSAÏQUE : 1. UNE COMPILATION QUI NE DIT PAS SON NOM - 2. L’IDENTIFICATION DES SOURCES - 3. LA COMPLEXITÉ DES SOURCES - 4. L’EXPLOITATION DES SOURCES - 5.UN ÉDIFICE DIFFORME

II PANTHÉISME ET ANTICHRISTIANISME : 1. UN TRAITÉ DE LA VRAIE RELIGION CONTRE LA SUPERSTITION - 2. L’EXAMEN DES RELIGIONS - 3. L’IMPOSTURE DES LÉGISLATEURS - 4.

L’ASSAUT CONTRE LE CHRISTIANISME

CONCLUSIONS : UN ANTICHRISTIANISME DÉPLOYÉ SUR UN DOUBLE FRONT

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CITÉS - TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES- INDEX DES NOMS