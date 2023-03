Siegfried Kracauer, Sur l’amitié. Et autres écrits

Préface de Enzo Traverso

Traduit de l’allemand par Simon Ejdenbaum et Chloé Minjon-Cabresin

« Cette sélection offre abondance de matériaux pour appréhender les différentes étapes de l’évolution intellectuelle et politique de Kracauer, formé à l’école phénoménologique de Scheler et Simmel puis passé par le marxisme et devenu un représentant de ce que les historiens appellent aujourd’hui la homeless left de Weimar. Cette gauche “sans-abri”, aussi bien au sens spirituel qu’au sens plus prosaïque du terme, c’est-à-dire “sans parti”, qui articulait une critique radicale du capitalisme et de la modernité avec une méfiance irréductible à l’égard de la social-démocratie et du communisme, les deux principales forces de la gauche officielle. » (Enzo Traverso)

« Il est des mots qui pendant des siècles vont d’une bouche à l’autre sans que leur contenu sémantique n’apparaisse jamais clairement et précisément à notre œil intérieur. » Un de ces mots est celui d’amitié, un « sentiment » sur lequel l’homme n’a jamais cessé de s’interroger. Qu’est-ce que l’amitié ? Avec qui se manifeste-t-elle ? Avec les camarades de classe, les collègues, les voisins, les personnes proches ou bien lointaines ? Est-ce ce qui se cultive dans l’enfance, ou bien accompagne-t-elle toute la vie et se renforce seulement à l’âge adulte ? Analysant les différentes facettes de l’amitié, Siegfried Kracauer, philosophe et sociologue proche de l’école de Francfort, tente dans ce texte de jeunesse de définir ce qui constitue selon lui « l’essence de l’amitié ».

Ce livre contient : Sur l’amitié / Nietzsche et Dostoïevski / La Théorie du Roman de Georg Lukács / Esprit allemand et réalité allemande / Philosophie de la communauté / De la situation religieuse en Allemagne / Forme et décomposition / La jeunesse Européenne / La révolution d’Octobre.

Siegfried Kracauer (1889-1966) est un journaliste, sociologue et critique de cinéma allemand. Il est notamment l’auteur de L’Ornement de la masse. Essai sur la modernité weimarienne (La Découverte) et de De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand (L’Âge d’Homme).