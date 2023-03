Régis-Pierre Fieu, Nouvelle décadence. Une lecture de Michel Houellebecq, Philippe Muray et Maurice G. Dantec

La décadence n'est-elle réservée qu'à la fin du XIXe siècle, cette époque hantée par le déclin, la dégénérescence, l'essor de l'artifice et le triomphe de la modernité ? De nos jours, le terme pullule, et de fait : la décadence est un virus qui a traversé le temps et frappe les esprits pris d'une langueur, d'une fatigue existentielle et d'un vide ontologique. Notre essai puise dans l'histoire des idées, la critique thématique ainsi que l'étude du discours social pour formuler une hypothèse : la décadence littéraire du XIXe siècle n'a pas disparu de la littérature française mais a muté. Les œuvres de Michel Houellebecq, Philippe Muray et Maurice G. Dantec incarnent selon nous une nouvelle décadence littéraire qui ronge les fondations de notre époque contemporaine, révèle une antimodernité toujours vive et affirme la fin imminente d'un monde.