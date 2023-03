Journée d'étude Le(s) temps du care

Brest 5 avril



Mercredi 5 avril 2023, 9h30 - 20h, salle B001 et en ligne (sur inscription : doctorants.hcti@gmail.com)





9h50- 10h15 : Mot(s) de bienvenue / Nelly Blanchard (ED ALL), Alain Kerhervé (HCTI), David Jousset (UFR)

Introduction : Lisa Haristoy et Morgane Lebouc





10h15 – 12h00 : PANEL 1 : Éthique du care et temps (du) social

Modération : Hervé Ferrière et Gwenthalyn Engélibert



Semyon Tanguy-André (UBO, HCTI) : Guérison christique et grande pauvreté : du caring about au care-authorising

Sophie Le Hiress (UBO, HCTI) : « It's something new. Forensic married with human psychology. » Aux origines de la psychologie criminologique dans The Alienist

Pierre-Yves Cadalen (UBO, AMURE) : Irréparabilité et politiques de l’Anthropocène. Penser depuis Violette Ailhaud, Maria Borrély et Jean Giono





13h30 - 15h15 : PANEL 2 : Temps de maladie et relations de soin

Modération : Diana Rodová et Stanislas Derrien



Francis Jaouen (UBO, HCTI) : L’éthique du care vue au prisme de l’écriture de l’expérience de la maladie

Guilhem Pousson (Sorbonne-Université, Eur’orbem) : Le « présent-futur », temporalités du care dans Anna Karénine et La Mort d’Ivan Illitch

Eduardo Peña Cardona (UBO, HCTI) : Le queer care au sein de translittératures hispano‑américaines



15h30 - 17h00 : PANEL 3 : Maternités à rebours de l’éthique du care ?

Modération : María Fátima Rodríguez et Morgane Lebouc



Sophie Marty (Université d’Orléans, RÉMÉLICE et Sorbonne-Université) : Care et temporalités : figures maternelles et âges de la vie chez quelques autrices mexicaines

Marie Pellan (Université de Rouen, CEREdi) : Les figures féminines meurtrières dans le révisionnisme mythologique : lacération du care dans Apologie pour Clytemnestre de Simone Bertière (2004) et Bright Air Black de David Vann (2017)



18h00 - 19h30 : Conférence de Fabienne Brugère (Professeure, Philosophie morale et politique / Philosophie de l’art, Université Paris 8)

Animation/Modération : Françoise Le Borgne-Uguen (Professeure de sociologie, UBO, LABERS)

Vente de livres en partenariat avec la librairie Dialogues.