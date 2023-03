Léopold von Sacher-Masoch, La Vénus à la fourrure

Le roman le plus célèbre de Sacher-Masoch raconte la relation amoureuse, sensuelle et érotique, entre un homme et une femme, sous la forme d’un esclavage librement consenti, régi par les termes d’un contrat entre ses deux protagonistes.

«On ne peut aimer véritablement que ce qui vous domine, une femme qui nous soumet par sa beauté, son tempérament, son esprit et sa volonté, qui agisse en despote envers nous.»

Le chef-d’œuvre de Sacher-Masoch est empreint d’une sensualité trouble, d’un constant sentiment de culpabilité, de l’angoisse du péché et du mal.

Le bonheur alterne sans fin avec la douleur, comme si l’un ne pouvait venir que de l’autre.

Traduit de l’allemand par Aude Willm