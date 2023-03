Meg-John Barker, Jules Scheele, Queer theory, une histoire graphique

À quoi renvoie le « Q » qui complète désormais le plus souvent les quatre lettres du traditionnel sigle LGBT ? « Queer » : est-ce une identité de genre ? une orientation sexuelle ? un mouvement politique ? une théorie académique ?

Alors que l’on voit depuis quelques années le terme « queer » fleurir sur les pancartes lors des Marches des fiertés et se multiplier dans les ouvrages théoriques portant sur le genre et la sexualité ou encore dans les mots des activistes féministes, cet ouvrage entend aider les lecteurs et lectrices à y voir plus clair dans ce vaste champ des études et mouvements queers. Politiques des identités, rôles de genre, privilèges, exclusion, performance, normativité, liens entre sexualité, identité de genre, race et classe, influence de la pop culture…Queer Theory, une histoire graphique revient sur les concepts clés, les penseurs et penseuses les plus importantes – souvent peu connues du lectorat francophone –, les débats emblématiques et les événements historiques qui ont participé à l’émergence et la construction de la théorie queer.

Engagé et drôle, ce livre à mi-chemin entre l’essai et la bande dessinée est un portrait unique de l’univers de la pensée queer, depuis sa naissance jusqu’à ses développements les plus actuels.

