Roberto Nigro, Antonio Negri. Une philosophie de la subversion

« Le nouveau marxisme de Negri est un rempart contre les dérives post-modernes, contre l’idée d’une fin de l’histoire et de la lutte des classes. Il s’oppose à la représentation de la domination capitaliste comme totale et absolue. »

Cet ouvrage est la première introduction en langue française à l’ensemble de l’œuvre du philosophe et militant Antonio Negri : en effet, ses commentateurs se sont jusqu’à présent en général intéressés exclusivement ou bien à sa période italienne ou bien à ses développements ultérieurs. Son auteur, Roberto Nigro, s’attache à en montrer la cohérence et à la resituer dans ses contextes historiques changeants. Il en souligne le caractère fondamentalement politique, y compris dans ses moments les plus « philosophiques ». Il ne néglige pas les débats qu’elle a suscités, et il relance la discussion sur certaines des thèses de Negri qui ont le plus prêté à discussion.

Il insiste sur le dialogue nourri par le philosophe italien avec certains auteurs, en particulier Spinoza, Marx, Althusser, Foucault et Deleuze, pour dégager l’originalité de son intervention dans les champs théorique et politique. Enfin, il insiste sur l’actualité des thèses et des outils conceptuels élaborés par Negri, notamment son affirmation d’un primat de la puissance de la multitude sur toutes les opérations de capture dont elle fait l’objet par les appareils du pouvoir.