Nicolas Truong, La société du commentaire

C’est un bruit de fond persistant. Un brouhaha permanent. Une entêtante musique d’ambiance qui semble placer l’information et l’opinion, les raisons et les passions, les connaissances et les expériences sous le signe de l’équivalence. Des chaînes d’information en continu aux réseaux sociaux, la société du commentaire étend son influence dans l’es­pace public, à coups de polémiques et d’analyses « à chaud ». Son déploiement marque-t-il une avancée de la démocratie, qui, selon le philosophe Jacques Rancière, repose sur le pouvoir de « n’importe qui », ou témoigne-t-il au contraire de la puissance despotique de l’individu-­roi de dire « n’importe quoi » ?

Plaidoyer pour la pensée informée, cet essai en forme d’appel à la vigilance invite à réfléchir au bon usage de la parole et du silence. Un ouvrage qui montre qu’il est possible de reconnaître les vertus démocratiques du commentaire sans tomber dans le piège du commentariat.