La photographie interférentielle (Villeneuve d'Ascq)

L’Université de Lille et l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France organisent deux journées d’étude (31 mars - 1er avril) pour faire état de la recherche actuelle sur la photographie interférentielle.



CONTEXTE



Ces journées conçues par la direction culture, les laboratoires Phlam et Irhis et CEAC de l’Université de Lille et l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France, en partenariat avec la Société française de physique, enrichit l’exposition Les plaques précieuses d’Auguste Ponsot. Installée à l’Espace culture de l’Université de Lille, campus Cité scientifique, du 2 février au 12 mai 2023, cette exposition rappelle qu’à l’Institut de Physique de Lille, au début du XXe siècle, Auguste Ponsot cherche à améliorer le procédé de photographie directe des couleurs de Gabriel Lippmann, qui obtiendra le prix Nobel de physique en 1908 pour sa méthode interférentielle. Les quinze plaques d’Auguste Ponsot, parvenues jusqu’à nous avec leurs remarquables couleurs, sont une étape nouvelle dans l’histoire de la photographie interférentielle.



OBJECTIFS



Nombre de projets de recherche et d’exposition actuels convergent vers une meilleure connaissance du procédé de photographie interférentielle, des collections existantes, de la reproductibilité du procédé avec des méthodes contemporaines, de sa reproduction et de son mode de présentation. Cette manifestation a pour objet de favoriser la rencontre entre les chercheurs, les historiens, les scientifiques, les artistes, la communauté universitaire, la communauté internationale, les amateurs de photographie et le grand public, pour faire connaître ce patrimoine, cette technique oubliée et les enjeux de son actualité.



VENDREDI 31 MARS 2023



09h00 – Accueil



09h30-09h45 – Mot d’accueil par Étienne Peyrat, premier vice-président de l'Université de Lille Introduction des journées par Benoît Blanc, directeur culture de l'Université de Lille, et Anne Lacoste, directrice de l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France



MATINÉE : LES COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES INTERFERENTIELLES



09h45-10h15 – Le principe de la photographie interférentielle par Daniel Hennequin



10h15-10h45 – How I got interested in exploring Lippmann’s process, its roots, limits and context in color processes of the times par William R. Alschuler (en anglais)



11h00-12h30 – Table ronde sur les collections en France

Le fonds de plaques interférentielles de la Société française de photographie, Carole Sandrin

Les plaques d’Auguste Ponsot à l’Université de Lille, Sophie Braun

Le fonds Lippmann et le projet de Sorbonne-Université, Marie-Angélique Languille

Une plaque Lippmann à l’Université de Montpellier, Audrey Théron

Les plaques d’Edmond Rothé à l’Université de Strasbourg, Valérie Ansel



APRÈS-MIDI : CONSERVATION ET MONSTRATION



14h00-14h30 – La matérialité et la conservation des plaques interférentielles : orientations par Marie-Angélique Languille



14h30-15h00 – Étude sur la visualisation de plaques Lippmann par réflexion par Alban Chassagne



15h15-15h45 – Présentation des projets de Photo Elysée sur Gabriel Lippmann : mise en exposition et projet de catalogue raisonné par Pauline Martin



15h45-16h15 – La scénographie de l’exposition Les plaques précieuses d’Auguste Ponsot par Marie Langlois



16h15-16h30 – Clôture de la première journée



SAMEDI 1er AVRIL 2023



09h00 – Accueil



09h30-09h45 – Mot d’accueil par Christophe Chaillou et Carole Sandrin Introduction des commissaires de l’exposition, Sophie Braun et Bernard Dupont



MATINÉE : HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE INTERFERENTIELLE



09h45-10h15 – Louis Ducos du Hauron (1837-1920) et Gabriel Lippmann (1845-1921) : deux acteurs majeurs de l’histoire de la photographie couleur dans la seconde moitié du XIXe siècle par Jean-Paul Gandolfo



10h15-10h45 – Gabriel Lippmann : scientifique et amateur photographe par Nathalie Boulouch



11h00-11h30 – Réception du procédé Lippmann par les publics concernés, à partir de l’analyse d’un ensemble de textes de 1891 à 1921 par François Robichon



11h30-12h00 – La vie et les photographies d’Auguste Ponsot par Bernard Dupont et Christophe Chaillou



12h00-12h30 – Gabriel Lippmann et Yuri Denisyuk, la filiation en holographie par Anne-Marie Christakis



APRÈS-MIDI : PRATIQUES ACTUELLES



14h00-14h30 – Comment réussir un hologramme en environnement bruyant et sans laser ? par Alexandre Escarguel



14h30-15h00 – Rediscovering the Lippmann process : a journey of exploration par Filipe Alves (en anglais)



15h15-15h45 – Au-delà de la reproduction des couleurs : les possibilités plastiques du médium par Jérôme Klingenfus



15h45-16h15 – La photographie interférentielle pour quoi faire en 2023 ? par Philippe Timmerman et Daniel Hennequin



16h15-16h45 – Échange entre les praticiens de la photographie interférentielle



16h45-17h00 – Clôture de la deuxième journée



Téléchargez le programme complet en cliquant ici.



Inscription aux journées via ce lien.