Hommage à Bernard Beugnot par la Société des lecteurs de Francis Ponge

L'équipe de la Société des Lecteurs de Francis Ponge (fondée par Armande Ponge et par Jean-Marie Gleize en 2011), présidée par Benoît Auclerc, rend hommage au Professeur Bernard Beugnot, à son œuvre critique, mais également à l’accueil favorable qu’il a réservé aux jeunes chercheurs venus le consulter ces dernières années.

Différents textes et documents qu'il a récemment confiés à la S. L. F. P. sont consultables sur le site : http://francisponge-slfp.ens-lyon.fr…



Dans « Itinéraire pongien », il explique comment, par le détour d'une explication de texte donnée à une étudiante, son intérêt pour le fonctionnement rhétorique du texte pongien éveilla sa curiosité de spécialiste de la littérature classique, que ses lectures et sa première visite à l'écrivain en 1977, dans les environs de Nice, conforteront vite.



Outre l'édition collective des œuvres complètes de Francis Ponge, en deux tomes, qu'il a dirigée pour la collection de la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard (en 1999 et en 2002), il est l'auteur de nombreuses études sur Francis Ponge et notamment de : Poétique de Francis Ponge. Le Palais diaphane, essai critique édité par les Presses Universitaires de France en 1990. Il a participé à différents ouvrages collectifs dédiés à l'analyse des écrits de Ponge (avec Robert Mélançon, Jacinthe Martel, Bernard Veck, entre autres), et a co-édité avec Bernard Veck chez Stock, en 1998, la correspondance de Francis Ponge avec Jean Tortel.



Grâce à Thierry Belleguic et à Bernard Teyssandier, un recueil de ses Recensions, où l'on trouve trois comptes rendus de critique pongienne, vient de paraître aux éditions Hermann, qui se veut aussi une forme de plaidoyer pour cet exercice critique de longue tradition.