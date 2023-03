Réunissant des contributions de nature et de styles différents – essai, poésie, conte, témoignage, illustration, photographie, performance, et parfois, pour certaines, au carrefour de ces formes –, le dictionnaire qui paraît aux éditions iXe sous le titre Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes propose de traverser cent mythes, des sœurs Zorya à Agrippine en passant par Fifi Brindacier, Saint·e Eugén·i·e et Baba Yaga. Les notices ébauchent le "devenir mythe" de certaines figures et des récits auxquels elles sont associées, tout en mettant l’accent sur les réinterprétations qui en ont exploré le potentiel subversif. Une encyclopédie joyeuse, accessible et résolument féministe pour inviter à lire le monde autrement.

(Inès Cassigneul, Carte des mythes, fragment, Broderie, lin, chutes de tissu pour poupées de chiffon, fils de coton et de satin)