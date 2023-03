Hommage à Bernard Beugnot

Au lendemain de la disparition de Bernard Beugnot, Patrick Dandrey a fait parvenir à Fabula ce bref texte d'hommage :

"Nous apprenons avec consternation le décès de Bernard Beugnot survenu ce 7 mars 2023 à Nice. Comme les écrivains du xviie siècle dont il fut jusqu’au terme extrême de sa longue vie l’un des lecteurs et interprètes les plus éminents et pertinents, les plus respectés et admirés, il était un modèle d’honnête homme, dans la plus profonde acception de cet idéal, unissant dans ses écrits la sobriété à la profondeur et l’élégance à la science, et assortissant dans son enseignement et ses amitiés la générosité à la discrétion et la solidité à l’acuité. Il associait à cette science, assemblage plus rare et précieux, une culture vaste et profonde : perpétuellement curieux de tout, bibliophile, voyageur, minéralogiste à ses heures — tel en somme que Montaigne définissait l’honnête homme, un « homme mêlé », un esprit sans frontières, qui avait choisi très tôt d’unir le nouveau continent à l’ancien, depuis une chaire de la prestigieuse université de Montréal d’où son enseignement de littérature française irradiait dans les deux mondes.

Comme Ponge et Anouilh auxquels, dans une seconde partie de sa vie intellectuelle, il avait consacré des éditions monumentales par l’érudition et la pénétration, éclairées par une pratique pionnière et féconde de la génétique littéraire, il était aussi un esprit libre, d’une liberté et d’une franchise que l’on dirait de gentilhomme, s’il n’y avait associé les convictions d’un citoyen qui ne fut ni sujet d’aucun maître ni dupe d’aucun embrigadement.

Rien de ce qu’il a publié n’aura jamais été indifférent ni de commodité ; mais tout, depuis toujours, exemplaire de fécondité condensée et ramassée dans une expression sobre, lumineuse, percutante et pénétrante. Parmi les multiples contributions de son talent si varié et si pionnier, on retiendra bien sûr son Discours de la retraite au xviie siècle. Loin du monde et du bruit, rayonnant de suggestions et d’intuitions qui s’y multiplient à chaque page. Mais on gardera pour dernière mémoire le volume de ses Recensions, annoncé pour ce 23 mars, qu’à quelques jours près il n’aura donc pas eu la joie de tenir en main : publié chez Hermann à Paris, dans la collection de la « République des Lettres » pilotée depuis sa seconde patrie, le Québec, ce livre constitue un florilège de ses comptes rendus qui, sur la mesure d’un demi-siècle, porte un témoignage lumineux sur nombre de jalons essentiels de la recherche « dix-septiémiste », mais aussi sur la puissance d’intégrité, de générosité et de sagacité critiques qu’il mettait au service de la communauté savante. Voici longtemps, très longtemps, que le qualificatif d’exemplaire n’aura aussi bien ni aussi entièrement convenu pour définir la trace et le souvenir que nous laissent une pensée, une œuvre et une vie de chercheur." — Patrick Dandrey