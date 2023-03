En lisant, en écrivant : Gilles Corrozet, un libraire-auteur au temps de la Renaissance (Toulouse)

EN LISANT EN ECRIVANT : GILLES CORROZET, UN LIBRAIRE-AUTEUR AU TEMPS DE LA RENAISSANCE

Université Toulouse Jean-Jaurès, 16-17 mars 2023



colloque organisé par Pascale Chiron, Antonin Godet, Trung Tran et Magali Vène

En présentiel et en ligne: https://univ-tlse2.zoom.us/j/95309853802?pwd=ME5CcytEdGFiTVU5MG5NemkydW1IQT09





JEUDI 16 MARS 2023

(UT2J, Maison de la Recherche, salle D30)



10h : accueil et ouverture du colloque par Fabienne Bercegol, directrice du laboratoire PLH.

10h30 : Antonin Godet (Lyon II – IHRIM), Magali Vène (Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine): En lisant En écrivant - Portrait de Gilles Corrozet à deux voix



Influencé, Influenceur

Présidence : Philippe Chométy (Université Toulouse-Jean Jaurès)



11h : Sandra Provini (Université de Rouen), « Michel d’Amboise et Gilles Corrozet : une amitié durable ? »

11h30 : Nina Mueggler (Université de Fribourg) et Antonin Godet (Lyon II – IHRIM) : « Gilles Corrozet et la diffusion du néoplatonisme »

12h00 : discussion



Lecteur, glaneur, joueur

Présidence : Philippe Maupeu (Université Toulouse-Jean Jaurès)

14h30 : Nathalie Dauvois (Université Sorbonne Nouvelle) : « Corrozet lecteur de Ronsard : sentences, discours et circonstances »

15H : Pascale Chiron (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Les Blasons domestiques : contre les blasons anatomiques, tout contre »



15h30 : Magali Vène (Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine) : « Devis facecieux : formes littéraires et éditoriales ludiques chez Gilles Corrozet. »



16H : discussion





VENDREDI 17 MARS

(Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure)



Historiographe Compilateur

Présidence : Agnès Rees (Université Toulouse-Jean Jaurès)



9h30 : Anne Réach-Ngô (Université de Haute-Alsace) : « Le Trésor des histoires de France des Corrozet, des papiers du père à l’éloge de la patrie »



10h : Denis Bjaï (Université d’Orléans) : « Le mythe des origines troyennes dans les antiquités de villes de Gilles Corrozet ».



10h30 : discussion et pause



Emblématiste

Présidence : Marie-Claire Thomine (Université de Lille)



11h : Géraldine Cazals (Université de Bordeaux) : « Le Theatre des bons engins et l'Hecatomgraphie : vrais ou faux-frères ? »



11h30 : Gilles Polizzi (Université de Haute-Alsace) : « L'objet invisible : poétique de l'emblème de Corrozet à Dali »



12h : discussion



14h : visite des salons de l’hôtel d’Assézat, guidée par Yves Le Pestipon

Fabuliste

Présidence : Jean-Philippe Grosperrin (Université Toulouse-Jean Jaurès)



14h30 : Nora Viet (Université Clermont-Auvergne) : « Écrire des fables en ‘style poétique’. L’ambition de la forme dans les recueils ésopiques de Gilles Corrozet (1542, 1548) »



15h : Yves Le Pestipon (Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse) : « Corrozet/La Fontaine : comment composer des recueils de Fables ? »



15h30 : Discussion



16h : Isabelle Garnier (Université Lyon III) et Jean Vignes (Université Paris Cité), Les Fables du tresancien Esope mises en Rithme Françoise. Lecture à deux voix.