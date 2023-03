Le voyage dans la presse arabe et allophone au tournant du XIXe s. (Institut du monde arabe, Paris)

« Le Voyage dans la presse arabe et allophone au tournant du XIXe siècle »



Journée d’étude organisée par Ons Debbech (Université Paris 8), Diana Cooper-Richet (Université Paris-Saclay) et Nicolas Pitsos (CREE/Inalco, BULAC)



Institution organisatrice : IMA



Institutions partenaires :

Université Paris 8, Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (Université Paris-Saclay), Réseau Transfopress (réseau transnational pour l’étude de la presse en langue étrangère)



Institut du monde arabe, Paris, 21 avril 2023





Les récits de voyage, ce genre pluridisciplinaire (Sarga Moussa) constituent des sources précieuses pour les études littéraires mais aussi pour l'histoire sociale et culturelle. Au-delà de son approche en termes d'analyse stylistique et linguistique, ce corpus documentaire permet d'étudier les perceptions de ce qui est conçu comme une altérité spatiale, temporelle et sociale, tout en nous informant sur la fabrication des identités ou appartenances symboliques.



Lors de leur publication en tant que reportages ou mémoires dans la presse, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les récits de voyage côtoient dans l'espace médiatique, des annonces ou des publicités relayant les services offerts aux lecteurs par des compagnies maritimes, ferroviaires proposant des voyages à effectuer ou à venir.



Cette journée souhaite conjuguer et faire dialoguer les recherches menées sur deux continents historiographiques distincts, celui de la littérature du voyage arabe d'un côté, avec celui de l'histoire de la presse en général, allophone en particulier de l'autre côté. Souvent délaissée dans l'écriture de l'histoire d'une presse publiée surtout en langues officielles, la presse allophone , objet d'étude du réseau Transfopress (Réseau transnational pour l'étude de la presse en langue étrangère) s'avère avoir une dimension heuristique supplémentaire en ce qui concerne le phénomène du voyage, sa narration et son organisation.



Le voyageur passé ou futur étant un médiateur privilégié entre le monde d'ailleurs et celui des lecteurs d'un journal ou d'une revue, cette rencontre réunissant des chercheurs de l'histoire de la presse et de la littérature du voyage se veut particulièrement sensible à l'étude des circulations de personnes, d'images et d'imaginaires véhiculés par les récits et publicités de voyage dans la presse, ainsi qu'aux transferts culturels ainsi opérés.



La journée sera déclinée en deux parties, une première session consacrée à la « Langue et littérature de voyage dans la presse des pays arabophones » et une deuxième session réunissant des communications autour de la thématique « Voyages et récits de voyage dans la presse allophone ».



Programme



14 h : Accueil des participants et allocution d’ouverture par Nisrine Al Zahre (directrice du Centre de Langue de l’Institut du Monde Arabe)



14h15 : Présentation de la journée d’études par Ons Debbech (Université Paris 8)

Première session : Langue et littérature de voyage dans la presse des pays arabophones



Animatrice : Kalthoum Essafi (Université Paris Nanterre)



14h30-15h00 : Diana Cooper-Richet (CHCSC-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), « Le Voyage exotique dans la presse anglophone publiée à Alger au tournant du XIXe siècle »



15h00-15h30 : Randa Sabry, (Université du Caire), « L’écho des Expositions universelles dans Al-Muqtataf et Al-Hilal (Egypte, 1889-1937) »

15h30-16h00 : Motasem Alrahabi (Université Paris 4, Sorbonne), « Paris dans les récits de voyage d'écrivains arabes: cartographie émotionnelle des toponymes »



16h00-16h15 : Discussion



16h15-16h30 : Pause-café



Deuxième session : Voyages et récits de voyage dans la presse allophone



Animateur : Sarga Moussa (CNRS, UMR THALIM)



16h30-17h00 : Isabelle Richet (Université de Paris), « Invitation au voyage dans la Rome antique dans la presse anglophone en Italie »



17h00-17h30: Carlota Vicens-Pujol (Université des Îles Baléares), « Voyage et mode dans la revue Elegancias. Revista mensual ilustrada (1911-1914) »



17h30-18h00 : Nicolas Pitsos (BULAC, CREE/Inalco), « Le goût du voyage dans la presse francophone en Europe du Sud-est au tournant du XIXe siècle »



18h00-18h15 : Discussion



18h15-19h00 : Projection et débat autour du documentaire La Belle Fatma, le fabuleux destin d'une artiste tunisienne dans le Paris du XIXe siècleréalisé par Ons Debbech (Université Paris 8)