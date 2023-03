Irini Apostolou & Alessia Zambon (dir.), Du pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l'Empire ottoman. Le rôle des Français et des autres Occidentaux 

Comment, entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, passe-t-on du pillage

acharné des antiquités,mené surtout par les pays occidentaux, à

l’émergence d’une conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire

ottoman ?



Tout aussi étrange que cela puisse paraître, ces aspects sont les deux

faces de la même médaille qu’il faut les étudier en parallèle pour saisir

toute la portée du phénomène. Réunissant les contributions de spécialistes

issus de plusieurs pays – France, Grèce, Turquie, Italie, Espagne,

Belgique, États-Unis – ce volume retrace quelques éléments marquants de la

période allant de la redécouverte d’Olympie au XVIIIe siècle au don

d’antiquités par la Grèce à l’université de Paris en 1919. Il s’agit

d’environ 150 ans pendant lesquels on assiste à une lente évolution du

regardporté par les populations locales et par le monde occidental sur

l’héritage antique de la Grèce et del’Empire ottoman. L’inertie initiale

des autorités ottomanes a permis et encouragé plusieurs siècles

despoliations de la part des Européens, dont le but – officieux ou

officiel – était d’enrichir les collectionspubliques ou privées. Le nouvel

État grec essaye, dès sa fondation en 1830, de mettre un terme à ces

enlèvements, tandis que l’Empire ottoman fut plus lent à saisir l’enjeu de

la protection de son patrimoine antique. Malgré l’adoption par les deux

pays de lois encadrant ou interdisant carrément l’exportation

d’antiquités, les grandes puissances européennes continueront tout au long

du XIXe siècle à piller les monuments antiques des deux côtés de l’Égée,

sans regard pour la législation locale et sous le prétexte de recherches

scientifiques. Le volume montre aussi comment les Occidentaux – et en

particulier les Français – ont contribué par leurs acquisitions ou par

leurs réactions face aux pillages des autres, à éveiller une conscience

patrimoniale auprès des Grecs et des Ottomans, accélérant dans certains

cas la mise en place de mesures de protection.

Table des matières



PARTIE 1. LES PRÉCURSEURS : VOYAGEURS, ANTIQUAIRES, DIPLOMATES





PARTIE 2. MISSIONS SCIENTIFIQUES ET VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES EN GRÈCE ET EN

ASIE MINEURE



PARTIE 3. VALORISATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE