François Cusset, La Haine de l’émancipation. Debout la jeunesse du monde

Derrière l’épouvantail woke, le vieux monde allié à l’extrême droite s’attaque à la jeunesse et à son combat renouvelé pour la justice, sexuelle, raciale, sociale, climatique – en fustigeant une génération de fanatiques qui menaceraient la civilisation. Or, la violence et l’intolérance, le cancel et le shaming, sont en face : là où on fait la guerre aux minorités, hurle au racisme anti-blanc et à l’hystérie féministe, ridiculise les transitions de genre et punit les écolos radicaux. Contre ces retours de bâton, quelque chose d’inédit est en train de se lever, qui a ses tics de langage mais aussi ses ruses, ses affects, son ancrage et son intelligence critique, en quête d’une civilité nouvelle et d’un horizon d’émancipation commun.

