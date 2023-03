André Gide, La Symphonie pastorale (éd. Frank Lestringant)

« Combien heureux les hommes, s’ils pouvaient ignorer le mal ! »

Un pasteur du Jura suisse relate dans son journal intime sa rencontre inattendue avec Gertrude, une jeune fille aveugle laissée orpheline. Après l’avoir recueillie, il l’éduque dans la religion protestante en se donnant pour but de préserver à tout prix son innocence. Sauvage au premier abord, Gertrude se révèle pure et sensible : le pasteur en tombe amoureux, tout comme son fils…

La Symphonie pastorale (1919) est autant le récit d’une éducation impossible que du déni d’un homme face à ses pulsions intimes. Dans cette variation ironique sur le mythe de l’enfant sauvage, Gide donne à voir, non sans cruauté, toute l’ambiguïté morale qui se loge dans les bonnes intentions.

Feuilleter le livre...