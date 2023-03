É. Belmas, C. Jori, C. Lucas Fiorato, S. Pech-Pelletier, S. Perez, J. Ruimi, H. Tropé (dir.), Figures du sang dans l'Europe moderne : symboles, sciences, sociétés 

Figures du sang dans l'Europe moderne : symboles, sciences, sociétés

É. Belmas, C. Jori, C. Lucas Fiorato, S. Pech-Pelletier, S. Perez, J. Ruimi, H. Tropé (dir.)



Croisant perspectives historiques, figurations littéraires et expressions iconographiques, le présent ouvrage analyse les regards portés sur le sang, de la première modernité à aujourd’hui, au sein d’un espace comprenant l’Espagne, la France et l’Italie. À partir d’exemples exploités du point de vue de l’histoire, des langues et des cultures, quatre thèmes sont abordés : la question de la pureté du sang, les conceptions et les pratiques relevant des sciences médicales, la diversité des représentations par les arts et les lettres et, enfin, l’approche sacrée, religieuse du sang comme siège de l’âme.

Auteurs : M. Bellotti, E. Belmas, P. Casassus, S. Chaker, E. Ciccarella, A. Etienney — de Sainte Marie, P. Giuliani, B. Gruet, S. Houdard, C. Jori, X. Le Person, C. Lucas Fiorato, S. Pech-Pelletier, N. Peyrebonne, S. Perez, A.-S. Pimpaud, V. Ponzetto, J. Ruimi, D. Sangu, Z. Schweitzer, M. Tausiet, H. Tropé, S. Tullio Cataldo.

