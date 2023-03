Pascale Paré-Rey, Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque (1478-1878)

D’où vient la forme sous laquelle les tragédies de Sénèque se présentent dans nos éditions modernes ? Comment ont été construites les questions critiques à leur propos ? C’est ce que nous avons voulu explorer à travers cette «Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque », qui part de l’editio princeps de 1478 pour aboutir à l’édition de Leo de 1878. Une première partie analytique étudie chaque édition dans son contexte, sa composition et son paratexte. Une seconde partie synthétique part des paratextes pour arriver au texte, en passant par ses seuils d’entrée et ses points de repérage dans le livre et sur la page, et se centre enfin sur une tragédie témoin, Médée, pour cerner l’histoire de ses lectures dramaturgiques.