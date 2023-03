Rousseau et la différence sexuelle. Présentation du t. 55 des Annales J.-J. Rousseau. Avec A. Holstein et M. Rueff (Genève)

Rousseau et la différence sexuelle

Maison de Rousseau et de la littérature, Genève, Jeudi 9 mars, 18h

Alicia Hostein et Martin Rueff présentent le tout nouveau numéro des Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau.

Ce tome 55 s’articule et se déploie autour de la différence sexuelle. Une thématique qui, aujourd'hui, se révèle pour beaucoup une épreuve de vérité et qui aimante des luttes pour la reconnaissance qu'on aurait tort de ne pas reconnaître.

Éditées depuis 1905, les Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau ont pour vocation de publier des études sur la vie et l’œuvre du philosophe. Elles s’intéressent aux études des sources de ses écrits et aux commentaires interprétatifs de son œuvre sous ses multiples facettes : histoire des idées, plans esthétique ou éthique, politique, économie, sociologie, pédagogie, musicologie, dramaturgie, droit, religion, théorie des genres littéraires.

Les Annales Rousseau sont publiées par les éditions Georg à compter du tome 54. Les numéros précédents sont disponibles auprès de la Librairie Droz et sur le site de la Société Jean-Jacques Rousseau.

Martin Rueff

Poète, traducteur et philosophe français, Martin Rueff, né en 1968 au Canada, est l’auteur de plusieurs livres et de multiples essais qui s’intéressent à Rousseau, à la poésie italienne et à la poétique contemporaine. Après avoir enseigné aux Etats-Unis, en France et en Italie, il est professeur de littérature française et comparée à l’université de Genève. Il préside la Société Jean-Jacques Rousseau de Genève, dirige la collection de littérature Terra d’Altri et est co-rédacteur en chef de la revue Po&sie.

Alicia Hostein

Docteur en philosophie, née en 1988, Alicia Hostein est diplômée de l’Université de Paris-Sorbonne et de l’Université de Genève. Elle a soutenu, en 2017, une thèse intitulée « Rousseau et la connaissance de l’amour – Une interprétation philosophique de Julie ou La Nouvelle Héloïse ». Elle occupe la fonction de secrétaire générale de la Société Jean-Jacques Rousseau et enseigne au sein de l’antenne genevoise de l’Université américaine Smith College.