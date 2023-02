Prix de thèse de la George Sand Association (George Sand Association Memorial Prize)

Prix “Mémorial” de la George Sand Association



Pour honorer la mémoire de Janis M. Glasgow, dont la thèse, “Psychological Realism in George Sand’s Early Novels” (1966), fut l’une des premières études sur Sand en Amérique du Nord, l’Association George Sand avait créé en 2001 le prix de la meilleure thèse de doctorat consacrée à George Sand. Ce prix a été transformé en 2004 en « GSA Memorial Prize » pour honorer tous les collègues disparus qui ont consacré leur recherche à George Sand. Ont reçu ce prix, Susan J. White (2004); Marie-Cécile Levet (2008); Rachel Corkle, Anne Marcoline et Manon Mathias (ex aequo, en 2013), Marilyn Mallia (2015), Amélie Calderone (2017), Rebecca Sugden (2019) et Gheorghe Derbac et Guillaume Milet, ex aequo en 2022.

Le prochain prix sera décerné à la meilleure thèse soutenue en 2022 ou 2023.

Toute thèse, en anglais ou en français, consacrée entièrement ou en partie à George Sand peut être soumise au comité en charge de ce prix jusqu’au 15 janvier 2024. Le jury est constitué de deux membres du comité éditorial des George Sand Studies, à qui se joindra un/e évalutateur/ trice externe.



Modalités de soumission : avant le 15 janvier 2024, envoyez, s’il vous plaît, à Annabelle Rea (rea@oxy.edu) un sommaire de la thèse consacrée entièrement ou en partie à l’œuvre de Sand (en anglais ou en français) et soutenue en 2022 ou 2023. Joignez également la table des matières de la thèse, un curriculum vitae et une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse. Le jury se réserve le droit de demander aux finalistes de lui soumettre par la suite la thèse entière.