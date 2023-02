Giuseppe Dessi. Mémoire et géographies d'une écriture. Littérature, environnement, patrimoine (Aix-Marseille Univ.)

Giuseppe Dessì : mémoire et géographies d’une écriture.

Littérature, environnement et patrimoine



Programme de la journée



8h30 Accueil des participants



9h Introduction, par Yannick Gouchan et Maria Luisa Mura



Session du matin (Modératrice : Maria Luisa Mura)



Création de l’espace et paysages de mémoire. Une lecture géocritique et écocritique de la Sardaigne de Giuseppe Dessì





- Anna Dolfi (Università degli studi di Firenze), keynote speaker. La Sardegna e lo spazio del tempo interiore



- Duilio Caocci (Università degli studi di Cagliari), Territori eloquenti. Osservazioni sulla funzione dello spazio nel Disertore e in Paese d’ombre



- Oleksandra Rekut (Università degli studi di Firenze), Timber/lumber/wood in Paese d’ombre di Giuseppe Dessì



- Nicola Turi (Università degli studi di Firenze), La Sardegna minacciata di Dessì (a partire dalle interviste)





12h Débat



12h30 Pause déjeuner



14h



Session de l’après-midi (Modérateur : Yannick Gouchan)



Écritures, mémoire et identité. De la patrimonialisation de la littérature à la valorisation de la mémoire locale. Paysages narratifs et applications patrimoniales





- Laura Pisano (Università degli studi di Cagliari): Paese d’ombre: viaggio nella memoria dei luoghi di Giuseppe Dessì



- Dino Manca (Università degli studi di Sassari): Il luogo e la memoria nella narrativa di Dessì: Michele Boschino e dintorni



- Maria Luisa Mura (Aix-Marseille Université/ Università per stranieri di Perugia) : Giuseppe Dessì, création de l’espace et construction du territoire : une approche écocritique pour une patrimonialisation écocentrée. Présentation du sentier littéraire La battuta di caccia a Monte Mei



- Antonello Angioni (Président de la Fondazione Dessì): keynote speaker. L'impegno della Fondazione per la divulgazione del pensiero di Giuseppe Dessì



17h15 Débat



18h Conclusion de la journée.