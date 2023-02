Sophie Rouart, Anne Sudre, Étoffes & littérature. Les textiles dans la littérature au XIXe siecle

Le XIXe siècle voit se développer l’intérêt des écrivains pour les tissus d’ameublement, aussi bien dans la décoration de leurs demeures que dans l’écriture de leurs romans. Certains auteurs sont particulièrement investis dans le choix des tissus meublant leurs intérieurs : Honoré de Balzac, Victor Hugo, George Sand, Edmond et Jules de Goncourt, Émile Zola et Guy de Maupassant. À une époque où l’obsession de l’apparence et la recherche du confort s’amplifient, jusqu’à créer des pièces habillées du sol au plafond, les étoffes reflètent la manière dont les écrivains s’approprient leur univers intime.

La décoration, voire la mise en scène comme chez Hugo ou les Goncourt, recouvre des dimensions multiples : sociale, professionnelle, économique, créative, esthétique, symbolique, sensuelle, psychologique. Avec la floraison des romans réalistes, les textiles décoratifs occupent une place importante au fil des pages, parmi les détails caractérisant les personnages, et constituent un langage à part entière. Les auteurs utilisent une grande diversité de tissus, dont les sonorités rythment le texte : la moire, le damas, le velours d’Utrecht ou de Gênes, le lampas, le brocart pour les plus évocateurs. Sous l’impulsion de la révolution industrielle, de nouveaux thèmes se déploient : le développement des manufactures, l’apparition des grands magasins, la transformation de l’économie et des métiers du textile. Le Cousin Pons, Bel-Ami, Au Bonheur des Dames, Nana, La Conquête de Plassans illustrent ces univers.

À contre-courant, Chateaubriand était peu intéressé par les tissus d’ameublement pour ses demeures, mais utilisait le vocabulaire des étoffes pour tisser des métaphores en lien avec la nature, tandis qu’Atalaet Les Martyrs furent transposés dans les toiles imprimées. Cet ouvrage invite à une réflexion sur le rapport de l’écrivain aux étoffes, tant dans la sphère privée que dans ses écrits. Il accompagne et prolonge une exposition consacrée aux textiles d’ameublement chez les écrivains et dans la littérature au xixe siècle, présentée au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – parc et maison de Chateaubriand, en partenariat avec la Maison Pierre Frey.

Feuilleter l'ouvrage sur le site de l'éditeur…

—

Sommaire

INTRODUCTION

Les étoffes dans la littérature au XIXe siècle

Sophie Rouart et Anne Sudre

Chronologie de l’histoire du textile

Asia Bretonnier et Thérèse Chaffard-Luçon

LES ÉTOFFES CHEZ LES ÉCRIVAINS

Les origines de l’intérêt pour les « maisons » d’écrivains

Marie-Clémence Régnier

De l’usage des tissus d’ameublement pour la mise en scène des écrivains dans leurs intérieurs

Marie-Clémence Régnier

LES ÉCRIVAINS EN LEURS DEMEURES

Les maisons d’Honoré de Balzac

Pierre Téqui

Hauteville House, maison d’exil de Victor Hugo à Guernesey

Gérard Audinet

La maison de George Sand à Nohant

Pierre Téqui

La maison d’Auteuil d’Edmond et de Jules de Goncourt

Pierre Dufief

La maison d’Émile Zola à Médan

Pierre Téqui

Guy de Maupassant, entre Paris et la Normandie

Asia Bretonnier

La Maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Florine Desforges

Les relations entre le monde littéraire et la Maison Braquenié, éditeur de textiles d’ameublement

Sophie Rouart

LES ÉTOFFES DANS LA LITTÉRATURE

La toile imprimée dans l’ameublement et la littérature au XIXe siècle

Alexia Fontaine et Sophie Rouart

Tissus et textiles dans les décors romanesques de Balzac à Proust

Pierre Dufief

La perception des textiles dans les romans : une réalité recomposée

Sophie Rouart

Tapisserie médiévale et tapis oriental dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo

Virginie Wichert

Le style tapissier

Sophie Rouart

Les étoffes et la peau dans les romans naturalistes : entre association et mise à distance

Asia Bretonnier

LES MÉTIERS DU TEXTILE DANS LA LITTÉRATURE

Les manufactures textiles au xixe siècle

Asia Bretonnier

La grisette

Asia Bretonnier

La blanchisseuse

Thérèse Chaffard-Luçon

Le tapissier

Sophie Rouart

Le calicot

Sophie Rouart

Le commerce des textiles au xixe siècle

Sophie Rouart

CHATEAUBRIAND ET LES ÉTOFFES

Les rapports de Chateaubriand aux étoffes

Anne Sudre

Les demeures de Chateaubriand : entre simplicité de l’ameublement et goût pour la nature

Anne Sudre

Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert

Anne Sudre

Les Martyrs, ou le Triomphe de la religion chrétienne

Anne Sudre

Les Aventures du dernier Abencerage

Un mouchoir séditieux : « Les Exilés d’Holyrood »

Xavier Petitcol

ANNEXES

Œuvres exposées

Bibliographie

Crédits photographiques