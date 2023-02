Pendant des décennies, les nations africaines ont lutté pour la restitution d’innombrables œuvres d’art volées pendant l’ère coloniale afin d’être exposées dans des musées occidentaux. Signataire avec Felwine Sarr du rapport Restituer le patrimoine africain : Vers une nouvelle éthique relationnelle, Bénédicte Savoy met en lumière cette histoire largement méconnue sous le titre Le Long Combat de l'Afrique pour son art. Histoire d'une défaite postcoloniale (Seuil). Elle retrace les combats menés peu après 1960, lorsque dix-huit anciennes colonies d’Afrique ont accédé à l’indépendance, par les élites intellectuelles et politiques africaines en faveur du rapatriement des œuvres, et montre comment les musées européens ont tenté de dissimuler des informations sur leurs collections.

Rappelons l'essai d'Emmanuel Pierrat, déjà signalé par Fabula : Faut-il rendre des œuvres d’art à l’Afrique ? (Gallimard, 2019), très critique à l'égard du rapport de B. Savoy et F. Sarr. On peut lire sur Fabula le début de l'ouvrage… Mais aussi le livre de Philippe Baqué : Un nouvel or noir. Le pillage des objets d’art en Afrique (Agone, 2021), qui montre que, si le marché de l’art peut bien remplacer l’expression "art nègre" par "art primitif", son seul souci demeure de satisfaire les demandes de ses consommateurs.

Françoise Vergès milite de son côté à un Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, qui paraît ces jours-ci à La Fabrique ; en arpentant l’histoire du Louvre, en discutant les impasses de la représentation de l’esclavage, en examinant des tentatives inabouties de subvertir l’institution muséale, elle esquisse un horizon radical : décoloniser le musée, c’est mettre en œuvre de fait un "programme de désordre absolu", inventer d’autres manières d’appréhender le monde humain et non humain qui nourrissent la créativité collective et rendent justice et dignité aux populations qui en ont été dépossédées. Fabula vous invite à lire un extrait… ou à voir la vidéo de présentation…