Proust interdit (ENS Paris)

Journée d’étude organisée par Pauline Moret-Jankus dans le cadre des travaux de l’équipe Proust de l’ITEM-CNRS



Proust interdit



Vendredi 17 mars 2023



École normale supérieure, Amphithéâtre Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris



Entrée libre



On n’a jamais autant parlé de Proust. La journée d’étude « Proust interdit » se propose de prendre le contrepied de cette affirmation, en examinant différents types de censure et d’interdictions autour de l’œuvre proustienne. On reviendra d’abord sur le concept d’autocensure et ce qu’il signifie chez Proust, pour ensuite aborder quelques-uns des thèmes proustiens menant à des formes d’autocensure. Enfin, on discutera de l’absence de l’œuvre elle-même, en tant qu’objet : présence/absence à l’école, censure politique enfin.

P. M.-J.

Programme



10h30 - Francine GOUJON : Un cas d’autocensure : « le baiser du soir » dans Les soixante-quinze feuillets



11h15 - Stéphane CHAUDIER : Proust et le christianisme littéraire



Pause déjeuner



14h30 - Richard MASON : L’absence de l’école et les paramètres de l’« éducation » dans À la recherche du temps perdu



15h15 - Pauline MORET-JANKUS : Proust dans le secondaire : un auteur passé sous silence ?



16h – Pause



16h15 - Yangjie ZHAO et Shuangyi LI : Traduire l’homosexualité proustienne à l’épreuve du kaléidoscope censorial en Chine du début du xxe siècle à nos jours



17h15-17h30 : Conclusions et fin de la Journée d’étude.