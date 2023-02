Nicole G. Albert, Patrick Cardon (éd.), Akademos, la première revue homosexuelle (1909) (12 n° en coffret)

Lancée en janvier 1909 par le baron Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880-1923), écrivain esthète et homo­sexuel flamboyant qui défraie la chronique, la revue Akademos connaît une brève existence qui s’achève en décembre de la même année. Au fil des quatre saisons de sa parution, ce mensuel, dont le but ultime consiste à célébrer et à défen­dre « l’Autre Amour » selon les vœux de son fon­dateur, fédère quel­que 150 contribu­teurs venus d’hori­zons divers. La présen­te réédition annotée permet enfin de découvrir, dans toute sa nouveauté et sa complexité, une revue mythique mais devenue introu­vable. Les qua­tre trimestres proposés en coffret ou séparé­ment sont accom­pagnés d’un ouvrage criti­que : Akademos, mode d’emploi, disponible également aux éditions QuestionDeGenre/GKC.

