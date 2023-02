Michel Host, Le Trouvère du vent

Le Trouvère du vent est une relecture systématique et raisonnée de l’œuvre poétique d’Aragon.

Loin d’être un exercice de révérence devant un des plus grands poètes du XXème siècle, Michel Host analyse et discute point par point les thèmes de la poésie d’Aragon et leur ancrage dans le temps. Ses commentaires éclairent ce qu’il appelle la «quête de poésie» chez Aragon : ce qui est poésie, ce qui ne l’est pas et ne peut l’être.

Préfacé par François Taillandier, cet essai est le travail d’un poète qui commente un autre poète, sans être troublé par la disproportion qui les sépare.

Romancier, novelliste, poète, critique littéraire, Michel Host est décédé en 2021. D'abord romancier, il obtient le Prix Robert-Walser et le Goncourt. Puis, il se consacre à la nouvelle et à la poésie. Hispanisant, il traduit Góngora, Lorca. Son œuvre est marquée par la défiance à l’endroit de la facilité des hommes à se complaire dans une violence qu’il identifiait comme un reste de sauvagerie que les progrès de la société sont loin d'avoir éradiqués.