4e édition du "Voyage d'une langue à l'autre" (Dieulefit)

Voyage d'une langue à l'autre

Dieulefit (Drôme) - La Halle, rue Justin-Jouve

25-26 mars 2023

Le thème de ce quatrième « Voyage d'une langue à l'autre » sera la retraduction des grands textes littéraires du patrimoine universel. Les intervenants seront Jean-Yves Masson pour L'Histoire de la traduction en langue française chez Verdier ; l'écrivain Christian Garcin pour ses retraductions de Poe et de Melville ; Danièle Robert pour sa retraduction de La Divine Comédie de Dante ; le couple fondateur des éditions Tristram à qui Bernard Hœpffner avait donné de nouveaux Mark Twain et qui fait retraduire des classiques anglo-saxons ; le chercheur Denis Reynaud à propos des différentes traductions du I would prefer not to de Bartleby que Bernard Hœpffner a traduit autrefois ; la chercheuse d'origine bulgare Marie Vrinat-Nikolov, spécialiste de la retraduction ; l'écrivain Hervé Le Tellier.



Un hommage sera rendu au poète et traducteur Philippe Jaccottet, qui vivait à Grignan, par l'écrivain, traducteur et universitaire Martin Rueff et par Josée-Flore Tappy qui a dirigé le volume de La Pléiade « Jaccottet ».



Conférences, lectures, musique, projection, telles seront les séquences de ces deux jours. En outre, le traducteur dieulefitois Samuel Sfez, membre de l'ATLF (Association des Traducteurs de langue française) organisera une joute entre professionnelles (Maïra Muchnik, Delphine Valentin, Margot Nguyen Béraud). Il animera par ailleurs un atelier de traduction pour des élèves du Collège Ersnest-Chalamel de Dieulefit. La librairie Sauts et Gambades tiendra une table de vente de livres.