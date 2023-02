Où je me rêve. Lecture-hommage à Philippe Rahmy, par Denis Lavant (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse)

Lecture-hommage à Philippe Rahmy par Denis Lavant

Où je me rêve



Jeudi 16 mars 2023, 19h00 à la Fondation Jan Michalski

À l’occasion de la parution du recueil Où je me rêve aux éditions d’en bas, rassemblant des récits de voyage inédits de Philippe Rahmy, de Mexico à Shanghai, de Londres au Caire, ainsi qu’une correspondance à propos d’Israël, la Fondation Jan Michalski vous convie à une lecture en hommage au poète et romancier disparu en 2017. Le comédien Denis Lavant, également préfacier de l’ouvrage, donnera à entendre une sélection de ces textes au sein desquels cohabitent fulgurance du regard et empathie à l’égard du monde alentour, rage et fantaisie. Là où l’écrivain se rêve, là où il s’engage et se fond, naît une poésie brillante de lucidité, mordante de tendresse, envers l’humanité.

D’un père franco-égyptien et d’une mère allemande, Philippe Rahmy (1965-2017) est né à Genève, atteint de la maladie dite des os de verre. Après des études d’égyptologie à l’École du Louvre, puis de littérature et de philosophie à l’Université de Lausanne, il en vient à l’écriture avec deux recueils de poésie publiés chez Cheyne Éditeur : Mouvement par la fin (2005) et Demeure le corps (2007) qui explorent le corps douloureux dans un rapport vital aux mots. En dépit de la maladie, le voyage lui ouvre d’autres portes d’écriture, ainsi qu’en témoigne Béton armé (La Table Ronde, 2013), récit de son périple à Shanghai couronné de plusieurs prix littéraires et élu meilleur livre de voyage de l’année par le magazine Lire. Chez le même éditeur paraissent Allegra (2016), distingué par les prestigieux Prix Rambert et Prix suisse de littérature, Monarque (2017) et, à titre posthume, Pardon pour l’Amérique (2018). Il a aussi cofondé le site littéraire remue.net. Le Grand Prix C.F. Ramuz 2020 lui a été décerné pour l’ensemble de son œuvre et un premier essai biographique rédigé par Lou Lepori, Philippe Rahmy, le voyageur de cristal (Éditions Double ligne, 2023), vient de lui être consacré.

Denis Lavant commence sa carrière de comédien au théâtre dans les années huitante, après s’être intéressé au mime et au théâtre de rue. Il joue, entre autres, pour Antoine Vitez, Matthias Langhoff, Hans Peter Cloos, Dan Jemmet… Son parcours au cinéma est marqué par sa rencontre avec Leos Carax : il sera le héros de son premier long métrage, Boy Meets Girl, puis collabore intensément avec le cinéaste sur plusieurs projets, dont Mauvais sang et Les amants du Pont-Neuf. Parmi ses autres films comptent Capitaine Achab de Philippe Ramos, Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, Beau travail de Claire Denis, Cantique de la racaille de Vincent Ravalec, L’homme blessé de Patrice Chéreau. Grand amateur et diseur de poésie, il participe à de nombreuses lectures radiophoniques, musicales ou théâtrales.

