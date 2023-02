Un long Moyen Âge ? Décloisonner la période médiévale (Université de Genève & en ligne)

Un long Moyen Âge ? Décloisonner la période médiévale

Les 9 & 10 mars 2023, Université de Genève

Les Jeunes Chercheurs Médiévistes de l’Université de Genève ont choisi cette année pour leurs traditionnelles journées d’étude internationales le thème la question des frontières de leur domaine d'investigation. Intitulées « Un long Moyen Âge ? Décloisonner la période médiévale ? », ces journées d'étude proposeront de questionner les bornes chronologiques de la période médiévale, et ce, dans une perspective interdisciplinaire. Elles auront lieu en présentiel à l'Université de Genève les 9 et 10 mars 2023. Pour suivre les journées en ligne sur Zoom, contacter jcm2023@sciencesconf.org

Avec Jacques Le Goff, l’idée d’un « long Moyen Âge » est venue bousculer les limites temporelles de la période usuellement établies par l’historiographie. Elle prend sa source dans les travaux de Fernand Braudel sur la périodisation, les temps de l’Histoire et la notion de « longue durée ». Depuis, les chercheurs et les chercheuses qui ont travaillé sur cette notion ont empiété tantôt sur l’Antiquité tardive, tantôt sur la période moderne, et ce, dans les disciplines historiques, aussi bien que littéraires ou philosophiques.



C'est les bornes temporelles du Moyen Âge que ces journées comptent explorer. Il s'agira de questionner les pratiques, techniques, mentalités porteuses d’une ouverture et d’un « décloisonnement » tant en amont qu’en aval de ce qu’on a longtemps défini en négatif comme une époque intermédiaire.



En outre, quelle valeur attribuer à des expressions telles que l'Antiquité tardive ou le « long XVe siècle » ? Qu’est-ce que ces notions viennent apporter à la perception « classique » des bornes temporelles du Moyen Âge ? Quels dialogues instaurent-elles entre les périodes ? Pouvons-nous les considérer comme des temps de transition ou comme des micro-périodes possédant leur propre cohérence interne ? Devons-nous les considérer comme des points de rupture ou de simples évolutions, voire de transitions ?



La première journée questionnera la transition entre l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge. Elle interrogera les variations de périodisation propres à chaque historiographie et mettra en lumière des temps de transition traditionnellement déconsidérés, puisque associés à une certaine déshérence intellectuelle. En outre, elle questionnera également la façon dont les médiévaux exploitent, valorisent, interprètent et se font passeurs de l'héritage antique – notamment patristique.



La seconde journée s'intéressera à la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Une session s'intéressera aux pratiques spirituelles et dévotionnelles du point de vue de l’histoire de l'art et de la philosophie. La session suivante sera consacrée à des réflexions littéraires et sociales, tandis que la session conclusive s'intéressera au passage du manuscrit à l'imprimé et à ses implications, d'un point de vue littéraire, liturgique et archivistique. Une discussion sur la possibilité d'un « décloisonnement » de la période clôturera ces journées d'études.



Programme



Jeudi 9 mars 2023 : Entre Antiquité et Moyen Âge



13h45 : Accueil



14h15 : Présentation des journées par les organisateurs





Session 1 : Antiquité et Haut Moyen Âge



Modération par le Dr. Martin Roch (Université de Genève)



14h30 : Antoine Paris (Université de Bordeaux Montaigne) : L'Évangile selon Marc chez les exégètes de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge : un long Moyen Âge de l'exégèse ?



15h10 : Edith Maillot (Université de Strasbourg) : Antiquité tardive et/ou haut Moyen Âge ? De Juste d'Urgell à Bède le Vénérable : la fin des Dark Ages



Conférence plénière



18h15 : Prof. Magali Coumert (Université de Tours) : De l'Antiquité au Moyen Âge. Fracas des armes et révolutions discrètes



Vendredi 10 mars 2023 : Entre Moyen Âge et époque moderne



08h45 : Accueil



Session 2 : Pratiques spirituelles et dévotionnelles



Modération par le Prof. Mathieu Caesar (Université de Genève)



09h00 : Irène Gay (Albert-Ludwig-Universität Freiburg ; Institut Catholique de Paris) : « Faire son salut » en communauté : un exercice spirituel ?



09h40 : Thor-Oona Pignarre-Altermatt (Institut Universitaire Européen, Florence; Université de Lille) : 1425-1525 et au-delà ? Culture visuelle et dévotion dans les anciens Pays-Bas



10h20 : Pause



Session 3 : Lettres et pratiques littéraires



Modération par Pauline Quarroz (Université de Fribourg)



10h40 : Sandy Maillard (Université de Neuchâtel) : L'abécédaire de Geoffroy Tory : une pratique médiévale à la Renaissance ?



11h20 : Julie Bévant (Université de Genève) : Du verger au salon, un art de la conversation au long cours ? L'exemple des « demandes d'amour »



12h : Repas



Session 4 : Manuscrits, imprimés et archives



Modération par le Dr. Simon Gabay (Université de Genève)



13h30 : Chloé Gumy (Université de Lausanne ; Universiteit Gent) : Les manuscrits anthologiques de poésie de Marguerite d'Autriche, entre Moyen Âge et Renaissance



14h10 : Quentin Savary (Université de Genève) : Le « long XVe » et les livres liturgiques genevois : entre ruptures et continuités



14h50 : Pause



15h10 : Corentin Durand (Ecole Nationale des Chartes) : Du héros de l'archivistique à la théorie : retrouver un Moyen Âge des inventaires d'archives



15h50 : Discussion conclusive

Comité d'organisation



Dre. Prunelle Deleville (Université de Genève)



Dr. Simon Gabay (Université de Genève)



Julie Bévant (Université de Genève)



Clarisse Reynard (Université de Genève)



Quentin Savary (Université de Genève)



Comité scientifique



Prof. Thalia Brero (Université de Neuchâtel)



Prof. Estelle Doudet (Université de Lausanne)



Pauline Quarroz (Université de Fribourg)



Clarisse Reynard (Université de Genève)



Lieux :

Université de Genève :



9 mars : Dufour U408, Uni Dufour, rue du Général-Dufour 24, 1204 Genève



Conférence plénière : MR030, Uni Mail, Boulevard du Pont d'Arve 40, 1205 Genève



10 mars : Pinchat 010, Pinchat, Chemin de Pinchat 22, 1227 Carouge.

Format de l'événement :



Événement sur place ou en ligne pour un accès par Zoom (contacter jcm2023@sciencesconf.org)



Contact :

jcm2023@sciencesconf.org