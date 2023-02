Recycler les mots 2.2 (Séminaire de doctorant.e.s, Sorbonne nouvelle & en ligne)

Nous avons le plaisir d'annoncer la seconde séance du séminaire de doctorant.e.s "Recycler les mots" (deuxième édition), organisé avec le soutien du CERC, de l'ED 120 et de la revue TRANS-.



Cette deuxième édition porte sur les usages des concepts et des notions théoriques qui traversent le travail de thèse : nous souhaitons, dans le cadre de ce séminaire, porter l'attention sur nos pratiques de jeunes chercheurs et chercheuses, en nous interrogeant sur la manière dont ces pratiques peuvent impliquer des enjeux de pouvoir et de domination symbolique.



La seconde séance du séminaire se tiendra le Jeudi 23 Février 2023, de 17h à 19h, à la Maison de la Recherche (4, rue des Irlandais, 75005, Paris), Salle polyvalente.



Nous accueillerons ce jour Shijung Kim, doctorante à l'Université Sorbonne Nouvelle et à l'Université de Harvard (Etats-Unis).



Shijung Kim - Le trait : « — ». Ou siniser la « French Theory » américaine.



« Le poisson est comme le peintre poète chinois : ni imitatif ni structural, mais cosmique. François Cheng montre que le poète ne poursuit pas la ressemblance, pas plus qu’il ne calcule des « proportions géométriques ». Il retient, il extrait seulement les lignes et les mouvements essentiels de la nature, il ne procède qu’avec des « traits » continués ou surimposés. C’est en ce sens que devenir tout le monde, faire du monde un devenir, c’est faire monde, c’est faire un monde, des mondes, c’est-à-dire trouver ses voisinages et ses zones d’indiscernabilité. » (G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux, Paris, Les Éditions de Minuit, « Critique », 1980, pp. 342-343.)



Dans le milieu universitaire nord-américain, Deleuze et Guattari sont souvent regroupés, à tort ou à raison, sous la rubrique de la soi-disant « French Theory ». Or, la francité de celle-ci a déjà été disputée plus d’une fois, notamment par François Cusset qui l’a qualifiée d’« un produit d’importation états-unien », ainsi que par Isabelle Alfandary (2019) qui, quant à elle, a prêté attention à « [l]’héritage de la Kritische Theorie » allemande. Pour cette seconde séance du séminaire « Recycler les mots », je soulignerai la sinité de la « French Theory » à travers une lecture philologique qui fera dialoguer, d’une part, la notion de la « ligne » chez Deleuze et Guattari, et, d’autre part, celle du « trait » chez Zhang Yanyuan 張彥遠 (v. 815-877) et Shitao 石濤 (1642-1707).

Zhang Yanyuan et Shitao sont choisis ici comme manifestations singulières de la sinité, notamment parce que, dans son introduction à L’Écriture poétique chinoise (1977), à laquelle se réfère justement l’extrait de Deleuze et Guattari, François Cheng cite les deux figures chinoises dans une note de bas de page afin d’étayer sa propre conceptualisation de la notion du « trait ». Aussi François Cheng pourrait-il être considéré comme une passerelle reliant, d’une part, la « French Theory » et, d’autre part, la pensée chinoise dite « prémoderne ». Siniser, de cette manière, la notion de la « ligne » chez Deleuze et Guattari par le biais de François Cheng, ce serait pallier, pour emprunter l’expression de Patrick C. Hogan (1996), la carence de la « théorie littéraire non-occidentale avant le colonialisme européen [non-Western literary theory before European colonialism] » dans la discipline de la littérature comparée. Ce serait également contribuer à la mise au terme de ce qu’Anne Cheng (2007) appelle « le mythe de l’altérité [chinoise] », c’est-à-dire, l’ensemble d’idées reçues qui « portent avant tout sur la manière de penser des Chinois, qui serait nécessairement différente de la nôtre, radicalement autre — qu’elle soit, au demeurant, envisagée d’un point de vue admiratif ou dépréciatif. ».

—



Il sera également possible d'assister à la séance à distance au lien suivant : https://meet.google.com/tru-oqaw-tts.

Toutes les informations utiles (lien de connexion, dates et lieux) ainsi que le programme de ce semestre sont consultables sur le carnet hypothèses du séminaire : https://recycler.hypotheses.org/.