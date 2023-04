La collection Folio Classique nous propose de (re)découvrir une autre Duras : Claire de Duras (1777-1828), amie de Chateaubriand, imprégnée des idéaux révolutionnaires, persuadée de l’égalité des êtres humains, favorable à la liberté d’expression et à l’abolition de l’esclavage, et autrice de quelques-uns des plus grands succès romanesques des années 1820. Ourika, Édouard ou Olivier mettent en scène des êtres animés par la passion et arrêtés dans leur élan : des exilés, des étrangers, des parias. La romancière montre que les différences de classes, de genre et de couleur de peau ne peuvent être des freins à l’épanouissement de l’individu et de la société. La nouvelle édition procurée par M.-B. Diethelm donne à lire en outre un inédit et deux ébauches romanesques restées également méconnues : Le Moine du Saint-Bernard, En Bretagne, Le Paria.

Rappelons la publication en 2017 de la correspondance de Chateaubriand avec Delphine de Custine et Claire de Duras, sous le titre L'amante et l'amie. Lettres inédites 1804-1828, qui révèle le soutien que la duchesse ne cessa d'apporter, depuis le salon qu'elle tint sous la Restauration, aux ambitions littéraires et politiques de Chateaubriand, pour qui elle est une manière de sœur, à l'inceste sublimé.