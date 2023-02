Bénédicte Brémard, Pedro Almodóvar. Tout sur ma mère

Pour la première fois, l’agrégation interne de Lettres met à l’honneur l’œuvre d’un cinéaste espagnol, et il s’agit d’un cinéaste en activité : Pedro Almodóvar.

Si l’un de ses films (Femmes au bord de la crise de nerfs) a déjà été inscrit au programme du Capes externe d’Espagnol (en 1996), le choix d’aujourd’hui reconnaît la singularité mais aussi l’universalité d’une œuvre riche de vingt-deux longs métrages tournés en à peine quatre décennies.

Cet ouvrage tente de synthétiser l’immense production critique et analytique qui existe à ce jour tant sur l’œuvre d’Almodóvar en général que sur Tout sur ma mère en particulier. Afin de guider le lecteur dans ce labyrinthe des sentiments, nous commencerons par situer le film dans la trajectoire de son auteur, celle d’un enfant de la Movida et de la Transition politique, culturelle et sociale entre une dictature et une jeune démocratie (v. Repères). Nous proposerons ensuite différentes pistes de problématiques : les premières s’attacheront à la galerie de portraits offerte par le film et aux liens qui les unissent (v. Problématiques, Maternités et filiations, Masculin/Féminin, Identités en construction). Les suivantes s’interrogeront sur le choix d’un nouvel espace filmique, celui de Barcelone, et d’un récit marqué par la quête du passé, pour un cinéaste qui avait fait de l’“Ici” (madrilène) et “Maintenant” sa marque de fabrique (v. Problématiques, Madrid-Barcelone : voyages dans le temps), la question du genre cinématographique, perpétuellement redéfini (v. Problématiques, Mélodrame et mélange des genres) et enfin la constante thématique et esthétique de la greffe (v. Problématiques, Poétique de la greffe) à travers palimpsestes et emprunts. Toutes les références pourront être retrouvées en fin d’ouvrage, ainsi qu’un séquencier commenté, la fiche technique et artistique du film, des extraits d’entretiens et de critiques, des repères chronologiques et un glossaire de l’analyse filmique (v. Outils).

—

Bénédicte Brémard est professeur d’espagnol à l’Université de Bourgogne. Agrégée d’Espagnol, elle a soutenu en 2003 à l’Université Paris-Nanterre une thèse intitulée Le cinéma de Pedro Almodóvar : tissages et métissages et a collaboré au film documentaire de Nathalie Labarthe, Antonio Banderas et Pedro Almodóvar. Du désir au double (Arte France, TSVP-Tournez S’il Vous Plaît, 2022). Elle est l’auteur de nombreuses publications sur le cinéma et la télévision hispanophones, parmi lesquelles : En construcción de José Luis Guerin. Filmer Barcelone au tournant du siècle (Éditions universitaires de Dijon, collection Essais, 2019), Enfances et adolescences dans le cinéma hispanique (Éditions universitaires de Dijon, collection Sociétés, 2016), et a coordonné l’ouvrage Prendre corps, dire le corps, penser le corps : la corporéité en question dans le monde hispanique contemporain (Hispanística XX n° 37, Binges, éditions Orbis Tertius, 2020).

—



Sommaire

Introduction 15

Repères

Le cinéaste de l’Espagne démocratique 23

La Movida, et après ? 29

Le film de la reconnaissance 31

Problématiques

Maternités et filiations

La mère qui soigne et la mère qui joue 40

La mère-faussaire 43

Sœur et mère 50

Star et mère 52

Masculin/Féminin

Les trois Esteban 59

Paternités 62

Identités en construction

Pour le plaisir 70

La femme fatale 75

Madrid-Barcelone : voyages dans le temps

La ville du secret 81

Volver 82

La deuxième fugue 88

Les retrouvailles 89

Mélodrame et mélange des genres

Hasard et destin 94

Le rire à travers les larmes 96

Poétique de la greffe

Le grand théâtre du monde 103

Un cinéaste cinéphile 109

Un film épistolaire 117

Postface 121

OUTILS

Annexes

Extraits d’entretiens 127

Jean-Claude Loiseau, “Pedro à cœur ouvert”,

Télérama, n° 2575, 19/05/1999, p. 30-34 127

Vincent Ostria, “Pedro Almodóvar. Peace and love”, Les Inrockuptibles, 19/05/1999, p. 33-37 128

Laurent Tirard, “Pedro Almodóvar. La leçon de cinéma”,

Studio, mai 1999, p. 159-162 130

Frédéric Strauss, “À cœur ouvert. Entretien avec Pedro Almodóvar”, Les Cahiers du cinéma, n° 535, mai 1999, p. 36-40 131

Antoine de Gaudemar, Il était une fois Tout sur ma mère,

écrit avec Serge July et Marie Genin, Folamour/Arte France, 2012 132

Extraits de critiques 133

Jean-Marc Lalanne, “La nouvelle Ève”,

Les Cahiers du cinéma, n° 535, mai 1999, p. 34-35 133

Grégory Alexandre, “Tout sur ma mère”,

Ciné Live, n° 24, mai 1999, p. 61 134

Marie-Claude Decamps, “Almodóvar : la consécration de la movida”, Le Monde, 28/03/2000, p. 33 135

Vincent Ostria, “Toutes en scène”,

Les Inrockuptibles, 19/05/1999, p. 35 136

Jean-Pierre Jeancolas, “Tout sur ma mère. Le corps est une enveloppe modifiable”, Positif, n° 460, juin 1999, p. 13-15 138

Séquencier commenté

Mère et fils 140

Un tramway nommé destin 143

La route du cœur 146

Manuela, de Madrid à Barcelone 148

D’une mère à l’autre 154

Famille recomposée 158

Une étoile est née 161

D’un père à l’autre 163

Manuela, de Barcelone à Madrid 167

Les retrouvailles 168

Fiche technique et artistique 171

Repères chronologiques 175

Filmographie

De Pedro Almodóvar 177

Longs métrages 177

Court métrage 178

D’autres réalisateurs 178

Bibliographie

Scénarios publiés 179

Textes sur l’œuvre d’Almodóvar 179

Ouvrages 179

Articles et chapitres d’ouvrages 180

Presse 181

Sites internet 182

Ouvrages généraux 183

Glossaire 185