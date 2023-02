Création d'un nouveau parcours Bande dessinée à l'Université de Poitiers (Master Arts, Lettres et Civilisations)

Le parcours BD du Master Arts, Lettres Civilisations, est une formation théorique, critique et pratique consacrée à la recherche sur la bande dessinée.

Elle est assurée par les enseignants-chercheurs de l’Université de Poitiers et par des professionnels invités (conservateurs, libraires, dessinateurs, illustrateurs et scénaristes). Les enseignements ont lieu dans les locaux de l’UFR Lettres et langues à Poitiers.



Ce parcours s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’étude, l’observation et l’analyse théorique de la bande dessinée, des écritures graphiques contemporaines (illustrations, bande dessinée en revue, autobiographie dessinée, roman graphique) et à sa mise en valeur dans les musées, les galeries d’art, les librairies, les lieux d’exposition en général. Une poursuite d’études en doctorat est ensuite possible.



Le parcours BD peut ainsi intéresser des étudiants passionnés par la bande dessinée, issus des filières spécialisées en sciences humaines (Littérature, philosophie, psychologie, histoire...) qui veulent se concentrer sur la conception d’une approche documentée, critique et théorique sur la bande dessinée et ses modalités d’exposition. La pratique du dessin n’est pas un pré-requis mais elle peut enrichir encore la démarche d’étude et de recherche.



La proximité avec la Cité de la bande dessinée d’Angoulême permettra des échanges, des enquêtes et des séances d’observation sur site.



La seconde année de ce parcours ne sera affichée qu'à partir de janvier 2024.

Pour toute question, contacter le responsable du parcours, Luc Vigier, à l'adresse suivante : luc.vigier@univ-poitiers.fr