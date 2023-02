Blanche Lee Childe et Pierre Loti, Ah ! Cher Loti, croyez-moi, le masque avait du bon  

Le livre

En préparation de l’année Loti – on célébrera en 2023 le centenaire de sa mort –, Hervé Duchêne réunit la correspondance inédite du célèbre académicien avec Blanche Lee Childe, femme du monde érudite et fascinante. Blanche n’est pas seulement une des nombreuses belles amies de Pierre Loti. Éternelle amoureuse, elle a une influence spéciale sur le romancier, dont elle devient l’égérie. Par ailleurs, elle le soutient, le relit et le conseille dans l’écriture de Mon Frère Yves, et use de son influence auprès de Calmann-Lévy et de Buloz pour imposer la parution du livre en feuilleton dans la Revue des deux mondes.

La correspondance comprend deux parties : l’une offre une édition intégrale des courriers adressés par Blanche Lee Childe à Pierre Loti, du début de leur relation épistolaire, en décembre 1882, à la publication en août 1883 du roman Mon Frère Yves.

L’autre propose sous le titre « Messages lointains », un ensemble de lettres inédites de Pierre Loti à Oirda (« la rose » en arabe) de l’automne 1883 à l’hiver 1885, qui se termine par la mort de cette dernière.

L’objet de cet ouvrage est de participer à l’année Loti en faisant connaître des documents nouveaux, mais aussi de poursuivre le dévoilement d’une femme étonnante, dont le Passeur publie en juin 2022 la correspondance avec l’archéologue Salomon Reinach.

L'auteur

Blanche Lee Childe (1837-1886) est la fille du sculpteur et peintre romantique Henry de Triqueti. Grande mondaine, femme d'influence, voyageuse et écrivaine, elle a entretenu plusieurs correspondances, notamment avec l'archéologue Salomon Reinach (Nous sommes de vieux amis qui allons refaire connaissance, Le Passeur, 2022).

Pierre Loti (1850-1923) est écrivain et officier de marine émérite. Personnalité romantique et fantasque, adulée de son vivant et membre de l'académie française, ce grand voyageur est considéré comme l'un des grands écrivains français du XXe siècle naissant. Sa très belle biographie par Lesley Blanch, épouse de Romain Gary, sera republiée par Le Passeur en 2023.

Édition établie et présentée par Hervé Duchêne, professeur à l'université de Bourgogne (Dijon).