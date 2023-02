Prix de la Society of Dix-Neuviémistes / The Society of Dix-Neuviémistes publication prize

(English version below)

La Society of Dix-Neuviémistes décerne tous les ans un prix pour le meilleur article- publié dans une revue scientifique par un.e. étudiant.e de troisième cycle (master, doctorat) ou enseignant-chercheur/enseignante-chercheuse en début de carrière sans poste permanent dans l’enseignement supérieur (par exemple, ATER, chargé(e) de cours, chercheur/chercheuse postdoctoral(e)…).



L’appel à candidatures est ouvert aux membres de la Society of Dix-Neuviémistes, sans restriction de nationalité. Le lauréat/la lauréate recevra une récompense financière de £300; son nom et le titre de l’article couronné seront également annoncés sur le site et les réseaux sociaux de la SDN.



Les candidats.es sont invités.es à soumettre un article paru durant l’année 2022 dans une revue à comité de lecture. Le concours est ouvert aux étudiants.es de troisième cycle (master, doctorat) et chercheurs/chercheuses en début de carrière, sans poste permanent dans l’enseignement supérieur au moment du dépôt de la candidature, qui sont membres de la Society of Dix-Neuviémistes.



Les articles soumis, en français ou en anglais, peuvent porter sur n’importe quel aspect de la France/monde francophone au dix-neuvième siècle et seront évalués par les membres du Comité de direction de la SDN.



Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer votre article, sous format PDF, ainsi qu’une notice explicative contenant la référence bibliographique complète de l’article et quelque précisions sur votre situation professionnelle (date de soutenance de votre thèse de doctorat, affiliation professionnelle actuelle…) au secrétaire de la SDN, Dr Vladimir Kapor (vladimir.kapor@manchester.ac.uk) avant le 3 mars 2023.

—

The Society of Dix-Neuviémistes is delighted to announce that the competition for the SDN Publication Prize 2023 is now open.



One of the chief aims of the Society of Dix-Neuviémistes is to promote and disseminate new linguistic, literary, historical, cultural, philosophical, and comparative perspectives on nineteenth-century French and Francophone studies. The Society awards an annual prize for the best journal article published by a postgraduate student, or an early-career researcher who has not yet entered her or his first permanent full-time post.



The competition is open to postgraduates and early-career members of the Society of any nationality. It includes a cash prize of £300 and mentions on the SDN website and social media.



Eligible candidates are invited to submit a peer-reviewed journal article published during the year 2022. To be eligible to submit an article for the prize, candidates must be either postgraduate students or early-career researchers who have not yet entered her or his first permanent full-time post at the point of submission and be members of the Society of Dix-Neuviémistes.

Submissions may be on any topic related to French and Francophone nineteenth-century studies. They must be in English or in French and may have been published anywhere in the world. After submission, essays will be reviewed and ranked by members of the SDN committee.



Submissions should be sent by email before Friday 3 March 2023 to the SDN secretary, Dr Vladimir Kapor (vladimir.kapor@manchester.ac.uk), together with an accompanying statement which includes complete publication details of the published article and an explanation of where and when the candidate’s PhD was awarded or will be awarded.



Candidates must attach to this email a copy of the published article in PDF form.

—

Si vous n’êtes pas encore membre de la Society of Dix-Neuviémistes, songez à profiter de l’adhésion couplée à la SERD et à la Society of Dix-neuviemistes (SDN), dont les modalités sont précisées dans les bulletins d’adhésion des deux sociétés :



https://uksdn.wpcomstaging.com/membership



https://serd.hypotheses.org/adhesion

—

Pour tout renseignement complémentaire sur le règlement du concours, veuillez prendre contact avec le secrétaire de la SDN, Dr Vladimir Kapor (vladimir.kapor@manchester.ac.uk).