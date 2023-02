May Sinclair, La Véritable Histoire de Tasker Jevons suivi de Monsieur Waddington de Wyck (éd. Leslie de Bont)

May Sinclair

La Véritable Histoire de Tasker Jevons suivi de Monsieur Waddington de Wyck

Edition et traduction de Leslie de Bont

Paris, Classiques Garnier, Littérature du monde, 2023

Au début du XXᵉ siècle, May Sinclair (1863-1946), amie de nombre de poètes de l’avant-garde et critique littéraire de renom, était identifiée comme l’une des plus grandes romancières britanniques. Pour la première fois traduits en français, les deux romans présentés ici montrent l’intérêt prononcé de la romancière pour les individualités singulières. Annonçant les expérimentations modernistes de Virginia Woolf.

