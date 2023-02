Théâtre documentaire, théâtre engagé ? Autour de 1983, avec Alice Carré (Comédie de Saint-Étienne)

Dans le cadre du séminaire "Arts et littérature de terrain" porté par le laboratoire ECLLA (Saint-Étienne), en partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne.

En 1983, en France, deux évènements se télescopent : la Marche pour l'égalité et contre le racisme à l'initiative d'habitant.es du quartier des Minguettes, et l'élection à

Dreux, pour la première fois, d'un maire Front national. Cette année charnière, marquée par les violences policières et l'affaiblissement des espoirs suscités par l'élection de François Mitterrand, sert de point de départ à La Compagnie Nova dans 1983 pour poursuivre sa réflexion sur les identités françaises et les transmissions mémorielles.

Pour cette séance de séminaire en partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne, Alice Carré, dramaturge et autrice de 1983, s'entretient avec Morgane Kieffer et Frédéric Martin-Achard (ECLLA, UJM). Cet échange sera l'occasion de réfléchir avec elle à la fabrique des récits dont nous héritons, qui construisent l'histoire et nourrissent le présent.

Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 23 février de 14h à 16h à La Comédie (salle Stéphanoise).



Entrée libre sur réservation à l’adresse : billetterie@lacomedie.fr ou au 04 77 25 14 14



Plus de renseignements ici: https://ecole.lacomedie.fr/rencontre-publique-avec-alice-carre-autour-du-spectacle-1983/