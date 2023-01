Edmond et Jules de Goncourt, Oeuvres complètes. Oeuvres d'histoire, t. III. Sophie Arnould, d'après sa correspondance et ses mémoires inédits (éd. Catherine Thomas-Ripault)

Les Goncourt offrent leur première biographie d’une femme célèbre du XVIIIe siècle, construite à partir d’une correspondance, de mémoires ou pseudo-mémoires retrouvés, auxquels s’ajoutent des anecdotes dénichées dans des journaux, chansons, recueils de souvenirs. À travers l’histoire intime d’une comédienne qui passe des succès les plus enivrants à la misère et à la solitude, ils tentent d’approcher les coulisses d’une société conçue comme un modèle d’esprit, d’élégance, de plaisirs. Loin de n’être que la relation d’une vie, le texte des Goncourt donne ainsi au lecteur la possibilité de rêver au passé, et aux écrivains eux-mêmes l’illusion de se plonger dans une époque qu’ils considèrent comme la leur.

Catherine Thomas-Ripault est Maître de conférences à l’université de Brest. Ses travaux portent sur les correspondances d’écrivains et sur l’avènement d’une histoire intime au XIXe siècle. Elle travaille également sur l’imaginaire littéraire et la représentation du XVIIIe siècle dans les écrits du siècle suivant. Dans ce domaine, elle a publié plusieurs articles sur les Goncourt, et établi l’édition scientifique de leurs Portraits intimes.

