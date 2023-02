Voltaire en sa légende

Été 1760. Casanova a quitté précipitamment Paris. Il est en fuite. Au cours de son errance, il s’invente une nouvelle identité. Il se présente désormais sous le nom du chevalier de Seingalt et parvient à s’introduire dans la bonne société suisse. Son voyage prend une fois de plus l’allure d’un Grand Tour : ambassades, salons mondains, savants, artistes et jolies femmes lui ouvrent leurs portes. La visite à Voltaire constitue l’acmé de ce périple. Dans l’Histoire de ma vie, il livre une version de la rencontre tout à son avantage. Voltaire y est dépeint comme un homme aux sentiments ambigus, sensible et arrogant. Avec Quatre jours chez Voltaire, Linda Gil offre une édition séparée du récit de la visite aux Délices, qui donne vie à la légende. Linda Gil avait précédemment donné aux mêmes éditions Rivages la Vie de Voltaire par Condorcet, conçue comme un supplément biographique à la première édition des Œuvres complètes du philosophe de Ferney, et achevée au printemps 1789. Vibrant hommage personnel et philosophique de Condorcet au grand homme, plaidoyer pour les Lumières, cette biographie contribua à forger pour la postérité un modèle pour les générations à venir : celui de l’intellectuel engagé. Paul Valéry se souvient de ce texte dans la conférence donnée en Sorbonne et à la radio au lendemain de la libération de Paris, le 10 décembre 1944, pour le 250e anniversaire de la naissance du philosophe et prononcée au Collège pour la reprise du Cours de Poétique récemment édité. On doit aussi à Linda Gil la révélation de la Correspondance secrète de Voltaire, D'Alembert et Condorcet, qui livre un témoignage unique sur le combat des philosophes et sur la vie politique des années 1770-1778, où le changement de règne et l’avènement de Louis XVI modifie le rapport de forces entre le parti philosophique et la monarchie d’Ancien Régime.

Signalons encore la récente livraison de la Revue Voltaire : "Voltaire, historien de la littérature", et la deuxième numéro de la revue en ligne En volées, qui donne à lire un "Voltaire déboulonné": Loïc Dechambenoit y retrace l'histoire des statues de Voltaire, depuis celle de Pigalle jusqu'à celle de Léon-Ernest Drivier, objet d'une polémique récente.

(Illustr. Voltaire recevant la visite de l'empereur Frédéric II durant son séjour en Prusse entre 1750 et 1753. Gravure de Baquoy. Ph. Coll. Archives Larbor)