Romans arthuriens entre manuscrits, enluminures et bâtiments. Conf. M. Aurell et M. Pastoureau (Séminaire TIGRE Mythe et Illustration, ENS Paris)

Martin Aurell, "De la Grande-Bretagne au continent: récits et images du roi Arthur (VIe-XIIe siècles)"



Apparue avec les invasions anglo-saxonnes de l'est de la Grande-Bretagne, la légende du roi Arthur se diffuse au cours du Haut Moyen Âge. Elle traverse la Manche grâce aux bardes, latimers et autres jongleurs polyglottes. Aux XIe et XIIe siècles, les premières représentations figurées se situent en Italie. Des inscriptions permettent de reconnaître Arthur et ses chevaliers aussi bien dans le portail de la Pêcherie de Modène (Emilie-Romagne) que dans la mosaïque d'Otrante (Pouilles). Il se pourrait que les amours de Tristan et Iseult aient été également représentés à Saint-Jacques de Compostelle. La présence de ces histoires profanes dans des églises soulève maintes questions, liées à la prédication.

Michel Pastoureau évoquera pour sa part les couleurs et l’héraldique arthurienne.