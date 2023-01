Guilhem Armand, Le Père, le fils et Diderot. Enquête sur la question de la paternité et de la filiation dans l'œuvre littéraire et philosophique de Denis Diderot

Cet ouvrage propose une enquête à travers l’ensemble de l’œuvre de Diderot, à partir d’un motif central, tant littéraire que philosophique, à la fois propre à l’auteur et topique des Lumières. Il s’agit de tenter de cerner sous un angle nouveau la poétique diderotienne qui joue de cet écart entre la référence universelle et l’intériorisation de la pensée. Le questionnement sur la paternité et la filiation innerve toute une partie de la pensée et de la poétique de Diderot, et il cristallise l’imbrication des réponses les plus diverses et leurs contradictions les plus profondes. Plus qu’une figure paradoxale, le père est une figure prismatique constituée de paradoxes et qui les réfléchit sans cesse, amenant de perpétuelles inflexions dans la constitution de la pensée de Diderot. Enfin, elle touche une question ontologique, celle de la constitution d’une identité propre, d’un Moi qui puisse être sa propre référence une fois affranchi de toute tutelle, ce qui se manifeste forcément dans le choix d’une écriture placée sous le signe du divers.

Guilhem Armand est Maître de Conférences HDR à l’Université de La Réunion, spécialiste de la période moderne et en particulier des rapports entre fiction et savoirs. Directeur de la revue TrOPICS, il a notamment publié Les Fictions à vocation scientifique, de Cyrano de Bergerac à Diderot (2013), ainsi que de nombreux dossiers et articles sur les auteurs des Lumières.

