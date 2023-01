Julien Offray de la Mettrie, L’Homme-machine (éd. Solanges Gonzalez)

Julien Offray de la Mettrie

L’Homme-machine

Edition de Solanges Gonzalez

Paris, Classqiues Garnier, Textes de philosophie, 2023

Dans L’Homme-machine (1751), l’analogie du corps de l’homme et de celui de l’animal avec une machine perd son statut de thèse physiologique, fondée sur la métaphysique et la physique, pour constituer un argument matérialiste, antichrétien et entrer en dialogue avec la tradition.

Table des matières…